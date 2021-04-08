Alaçatı Otlarıyla Evde Ot Şenliği

Cibes, kuzukulağı, şevketi bostan, radika, karabaş, ebegümeci, kenger, turp otu, kazayağı, arapsaçı, pazı, ısırgan otu… Baharın gelmesiyle Ege’nin sofralara lezzet katan otları yeniden kendini gösteriyor. Zeytinyağlı yemeklerden salatalara, hatta reçellerden turşulara kadar kullanılan ve Ege mutfağına özelliğini veren otlar saymakla bitmiyor. Bölgenin ot cennetlerinden biri olan Çeşme, on yıldır Alaçatı Ot Festivali’ne ev sahipliği yapıyordu. Ot yemeği meraklılarının akın ettiği festival iki yıldır salgın engeline takıldı. Ancak Alaçatı Turizm Derneği, geçen yıl ilkini gerçekleştirdiği sanal ‘Evde Ot Şenliği’ ile bu yıl da festival havasını evlere taşımayı amaçlıyor. Alaçatı’da yaşayanların ve mutfak ustalarının öncülüğünde, bölgeye özel tariflerle pişirilen ot yemekleri kısa videolarla sosyal medyadan paylaşılıyor. Ege otlarını ve yerel tarifleri tüm mutfaklara yaymayı amaçladıklarını söyleyen Alaçatı Turizm Derneği Başkanı Celal Bayraktaroğlu, “Ot festivali pandemide yapılamadığı için biz de Alaçatılılar olarak derneğimizin üyeleriyle başlayarak güzel bir fikrin arkasından uygulamaya geçtik. Çok insan da festivalle ilişki kuruyor doğal olarak. Dışarıdaki insanların yerel tarifleri yapmasını cesaretlendirmek istiyoruz. Böylece sosyal medyada insanlar da paylaşıyor. O güzel yemek tariflerini, otun olduğu zamanda insanların akıllarında tutuyoruz. Tariflerle bir envanter de oluşsun istiyoruz. Bu sene aynı şekilde devam ediyoruz” dedi.

“Eli kaşık tutan herkes şenliğe davetli” Ege ot kültürüne ve Alaçatı’ya tüm Türkiye’den yoğun ilgi olduğunu kaydeden Bayraktaroğlu, “Alaçatı’nın yerlilerinin yarattığı bir festivaldir bu. Çok küçük çapta, yerellik ve özgünlüğün olduğu, esnafın imecesi ve halkın katkılarıyla, çarşıda ve pazar yerinde başlayan bir festivaldir. Festival ufak haldeyken çok yayıldı, ilgi gördü. Ekonomik olarak büyük boyutlara gelmeye başladı. Talep Alaçatı’yı aşarak Çeşme’ye, İzmir’e, Kuşadası’na, Foça’ya gitti. Artık bu İzmir’in festivali oldu. Pandemide yapılamadığı için biz bunu online olarak yapalım dedik. Güzel yemeklerin özel yapılış şekillerini paylaşıyoruz” diye konuştu. Alaçatı Turizm Derneği Sosyal Medya ve Tanıtım Sorumlusu Melek Koçkar da “eli kaşık tutan” herkesi şenliğe tarifleriyle katılmaya davet etti. Koçkar, “Alaçatı’da ve Türkiye’de Ege mutfağını seven, otları seven kişiler kendi hazırladıkları yemeklerle kısa videolar çekiyorlar. Bunların tariflerini bizimle paylaşıyorlar. Biz de bunları montajlıyoruz. Ot, yılın 12 ayında çıkan bir bitki ve her ayda da farklı farklı otlar çıkıyor. Radikanın, şevketi bostanın, gelincik otunun, arapsaçının belli bir zamanı var. Biz dernek olarak böyle bir girişimi belli bir süre içinde bırakmak istemeyiz. Ama en azından Mayıs sonuna kadar daha aktif bir şekilde videoları gönderirlerse sıcağı sıcağına yayınlamış oluruz. Önemli olan Ege bölgesinin bu mutfak kültürünü bütün Türkiye’ye yaymak. Kendi kendine doğada çıkan, Alaçatı’ya has olan çok çeşitli besleyici otlar mevcut. Mesela sakız enginarı var bölgemizin. Bunu da mümkün olduğunca yaymak istiyoruz” dedi.