Alaçatı Otlarıyla Evde Ot Şenliği

“Eli kaşık tutan herkes şenliğe davetli”

Ege ot kültürüne ve Alaçatı’ya tüm Türkiye’den yoğun ilgi olduğunu kaydeden Bayraktaroğlu, “Alaçatı’nın yerlilerinin yarattığı bir festivaldir bu. Çok küçük çapta, yerellik ve özgünlüğün olduğu, esnafın imecesi ve halkın katkılarıyla, çarşıda ve pazar yerinde başlayan bir festivaldir. Festival ufak haldeyken çok yayıldı, ilgi gördü. Ekonomik olarak büyük boyutlara gelmeye başladı. Talep Alaçatı’yı aşarak Çeşme’ye, İzmir’e, Kuşadası’na, Foça’ya gitti. Artık bu İzmir’in festivali oldu. Pandemide yapılamadığı için biz bunu online olarak yapalım dedik. Güzel yemeklerin özel yapılış şekillerini paylaşıyoruz” diye konuştu.

Alaçatı Turizm Derneği Sosyal Medya ve Tanıtım Sorumlusu Melek Koçkar da “eli kaşık tutan” herkesi şenliğe tarifleriyle katılmaya davet etti. Koçkar, “Alaçatı’da ve Türkiye’de Ege mutfağını seven, otları seven kişiler kendi hazırladıkları yemeklerle kısa videolar çekiyorlar. Bunların tariflerini bizimle paylaşıyorlar. Biz de bunları montajlıyoruz. Ot, yılın 12 ayında çıkan bir bitki ve her ayda da farklı farklı otlar çıkıyor. Radikanın, şevketi bostanın, gelincik otunun, arapsaçının belli bir zamanı var. Biz dernek olarak böyle bir girişimi belli bir süre içinde bırakmak istemeyiz. Ama en azından Mayıs sonuna kadar daha aktif bir şekilde videoları gönderirlerse sıcağı sıcağına yayınlamış oluruz. Önemli olan Ege bölgesinin bu mutfak kültürünü bütün Türkiye’ye yaymak. Kendi kendine doğada çıkan, Alaçatı’ya has olan çok çeşitli besleyici otlar mevcut. Mesela sakız enginarı var bölgemizin. Bunu da mümkün olduğunca yaymak istiyoruz” dedi.