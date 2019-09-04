Alaçatı Yeniden Sörfün Başkenti Olmak İstiyor

Sığ suları, korunaklı yapısı ve yılın dört mevsiminde esen rüzgarıyla sadece Türkiye’nin değil, dünyanın da en önemli rüzgar sörfü merkezlerinden biri olan Alaçatı, altı yıl aradan sonra ilk kez uluslararası bir yarışmaya ev sahipliği yapıyor. 1-6 Eylül tarihleri arasındaki Avrupa Slalom Çocuklar, Gençler ve Masterlar Şampiyonasına 15 ülkeden 99 sporcu katılıyor. Alaçatı’da ulusal yarışmalar sık sık düzenlense de uluslararası arenada son olarak 2013 yılında Dünya Sörf Şampiyonası yapılmıştı. Yarışma, Çağla Kubat Windsurf Academy’de düzenleniyor. Aynı zamanda yarışmanın organizatörü olan milli sörfçü Kubat “Alaçatı’ya sadece biz değil, dünyanın sporcuları da rüzgar sörfünün başkenti diyor. Dünyada sörf yapılan birçok yer var. Ben de 20 senedir yurt dışı yarışlarını takip ediyorum. Ama rüzgar sörfü öğrenmeye, yarış düzenlemeye ve yarışı bu kadar yakından takip etmeye uygun bir koy yaratılmamış diyebilirim. Benzer bir örneğini sadece bir ülkede gördüm. O da çok soğuktu” dedi. “Ülkemize tekrar bu şampiyonayı getirdik”

Yıllardır Alaçatı’da uluslararası bir sörf organizasyonu yapılamamasının çok yazık olduğunu belirten Kubat, “Ülkemizde yaşanan birtakım zorluklardan sonra yabancılar gelmek istemedi, korktu. Daha sonra bu durum biraz duruldu. Ama bu sefer de yaşanan ekonomik krizlerden dolayı sponsor bulunamamaya başladı. Bu sene Vestel ana sponsorumuz oldu. İzmir Kalkınma Ajansı destek verdi. Ülkemize tekrar bu şampiyonayı getirdik. Bundan sonra da her sene düzenli olarak eskisi gibi devam etmesini istiyoruz” diye konuştu. Kubat, şampiyonaya dünyaca ünlü sporcuların yanı sıra yeni parlayan yıldızların da katıldığını belirtti. Türk sporcuların alışkın oldukları bir parkurda yarışma avantajına sahip olduğunu kaydeden milli sörfçü, bunun sonuçlara da yansımasını beklediklerini kaydetti. Fiziksel efor, denge ve konsantrasyon Yarışlara U17 kızlar kategorisinde katılan İpek Kaçan da “Şampiyonanın Alaçatı’da olması bizim için avantaj. Çünkü her gün sörf yaptığımız yerde yarışıyoruz. O yüzden diğerlerine göre zaten 1-0 öndeyiz” ifadesini kullandı. Altı yıldır sörf yaptığını söyleyen Kaçan, son iki senedir İtalya ve Fransa’da yapılan dünya şampiyonalarına da katıldığını belirtti.