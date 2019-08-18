Alaçatı'da, '4'üncü Koruncuk Sörf Festivali'

Melis KARAKUZULU/İZMİR, (DHA) - İZMİR'in Çeşme ilçesine bağlı Alaçatı Mahallesi'nde, '4'üncü Koruncuk Sörf Festivali' düzenlendi. 130 çocuk ve genç sörfçü 2 gün boyunca yarıştığı festival ile sponsorlardan elde edilen gelirle Urla'nın Barbaros köyündeki Koruncukköy'e katkı sağlanacak.

Alaçatı'ya, her yıl olduğu gibi bu sene de sörf tutkunları akın etti. Sörf merkezindeki birçok kursta eğitim alan gençler ve yetişkinler, bu yaz da sörf yaptı. Çağla Kubat Yelken Kulübü'nde bu yıl 4'üncüsü düzenlenen 'Koruncuk Sörf Festivali'nde, 17-18 Ağustos'ta genç sörfçüler yarıştı. Yarışa katılan 130 çocuk ve genç sporcudan alınan katılım ücretlerinin tümü ile Urla'da eğitim hayatı risk altında olan ve yaşam desteğine gereksinim duyan kız çocuklarına hizmet verilen Urla Koruncukköy'e katkı sağlanacak. 13 yaş altı, 17 yaş altı ve 21 yaş altı kız ile erkekler kategorilerinde yarışan gençler, windsurf yarışlarında hem eğlendi hem de ihtiyaç sahibi kız çocuklarına yardım etmenin mutluluğunu yaşadı. Çocukları yarışırken, kıyıda heyecanla onları bekleyen aileler de festivalin keyfini çıkardı.

KORUNCUKKÖY'E DESTEK

Çağla Kubat, Alaçatı'da bulunan sörf akademisinde ders vererek, çocukları yarışçılığa kadar taşıdıklarını ve milli takımın 14 sporcusundan 10 sporcunun kendi kulübünden çıktığını söyledi. Kubat, "Dün rüzgarımız da çok iyiydi. Bugün rüzgar nedeniyle bugün 13 yaş altı yarışlarımızı yapamadık. Diğer kategorilerde pek çok sayıda yarışımız oldu. Festivalde kimse ticari kaygı olmadan, sadece vakıfla ilgili olarak burada. Sponsorlar vakfa bağış yapıyorlar, biz yerimizi çocuklarımızın yarış organizasyonunu, hakemleri oluşturuyoruz. Herkes burada gönüllü olarak çalışıyor. Amaç da Koruncukköy'e destek sağlamak, iyi bir destek geleceğine inanıyoruz. Bizim sporcularımız ve aileler bu konsepte ve bu projeye çok inandılar ve çok desteklediler. Çok mutluyuz" diye konuştu.

45 KİŞİLİK GÖNÜLLÜ KADRO

Koruncuk Vakfı İzmir Şube Başkanı Işıl Nişli ise "Bizler hem sponsorlarımızla hem de 4'üncü yılın getirdiği deneyimle çok mutluyuz. Katılımcılar, ziyaretçiler çok mutlu. Festivalimizde 45 kişilik gönüllü kadromuz var. Gençlerimiz 2 gün boyunca bize gönüllü olarak destek vermeye gelerek, sosyal sorumluluk projesinin içinde olmayı öğreniyorlar. Sponsorlarımız ve katılımcılarımız sayesinde de kız çocuklarımızın eğitimine destek vermek için iyi bir fon elde ettiğimizi düşünüyorum" dedi.

Koruncuk Vakfı'na destek için festivali ziyaret eden oyuncu Ezgi Mola da "Bu organizasyon çok kıymetli, o yüzden burada olmak benim için çok önemliydi. Canı gönülden Koruncuk Vakfı'nı desteklemeye çalışıyoruz. Bana da onları burada ziyaret etmek nasip oldu. Çocukların eğitimi ve aydınlık gelecekleri için olabildiğince yanlarında olacağız" diye konuştu.

'YAZIN YAPTIĞIMIZ YARIŞLARDAN EN ÖZELİYDİ'

Festivalde yarışan gençlerden Mimoza Meroni (12), "3 yıldır sörf yapıyorum, burada çok severek başladım. İlk yılımda 3'üncü, geçen yıl da 2'nci oldum. Bu yarışma bütün yarışmalardan daha önemli. Biz bunu sevdiğimiz için yapıyoruz fakat kendimiz için yarışmıyoruz. Başka birisine yardım ediyor olma hissi beni çok mutlu ediyor. Onun için bu yarış benim için çok önemli" dedi.

Profesyonel olarak ​3 senedir sörf yapan Aylin Özay (15) da "Sörf benim için denizle ve rüzgarla mücadele anlamına geliyor ve çok şey ifade ediyor. Sonuçta bir doğa sporu yapıyoruz, birçok spordan farklı. Koruncuk Sörf Festivali'ne 4 yıldır katılıyorum, derecelerim var. Bizim için çok eğlenceli bir yarış oluyor. Küçük çocuklara yardımcı olabilmek çok mutluluk verici bir şey. Yarıştan çok onları mutlu edebilmek için buradayız" diye konuştu.

6 yıldır sörf yapan İpek Kaçan (16) ise "Koruncuk yazın yaptığımız yarışlardan en güzel ve en özeli. Hem eğleniyoruz hem yarışırken kendi yaşıtımızdaki ve bizden küçük çocuklara yardım sağlıyoruz" dedi.