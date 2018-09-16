Alaçatı'nın düşman işgalinden kurtuluşu coşkuyla kutlandı

Güneş ATAGÖZ/ÇEŞME, (İZMİR), (DHA)- İZMİR'in Çeşme ilçesindeki Alaçatı Mahallesi'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 96'ncı yıldönümü düzenlenen törenle kutlandı.
Etkinlik, Alaçatı eski Alaçatı Belediyesi binasında Çeşme Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç'ın tebrikleri kabul etmesiyle başladı. Törene, Çeşme Kaymakamı Hacı Mehmet Kara, Garnizon Komutanı Vekili Personel Asteğmen Fatih Oruç, Cumhuriyet Başsavcısı Aşkın Yeğin, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Emin Yılmaz, CHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Fethi Açıkel, gaziler ve vatandaşlar katıldı. Dalgıç'ın tebrikleri kabulünün ardından tören Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.
'KURTULUŞ, EMPERYALİZME KARŞI ÇIKIŞTIR'
Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Çeşme Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç yaptı. Başkan Dalgıç, "Alaçatı'nın düşman işgalden kurtuluşunun 96'ncı yılını kutlamanın onurunu ve sevincini sizlerle beraber yaşıyorum. 15 Eylül Kurtuluş Günümüz kutlu olsun. Bu mutlu günü bize yaşatan, başta Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum. 15 Eylül, sadece kurtuluş değil. Aynı zamanda laik Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş temellerinin atıldığı bir dönüm noktasıdır. Kurtuluşlar, sadece ülke topraklarının kurtulması değildir. Varlığımızın, namusumuzun, özgürlüğümüzün işgalden kurtulduğu günlerdir. Emperyalizme karşı çıkıştır. Bizler, her şeyden önce Atamıza sahip çıkmayı yurttaşlık görevi olarak görmekteyiz. Bizler, her şeyden önce Atatürkçüyüz. Bizler vatanseveriz. Aynı ölçüde barış, aynı ölçüde özgürlük, aynı ölçüde adalet istiyoruz. Bunların hepsine düşkünüz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk bağımsızlığımızın varlık nedenidir. Özgürlüğümüzün teminatıdır. Modernleşmeye dayalı çağdaş bir toplum olmanın teminatıdır" dedi.
Başkan Dalgıç konuşmasının ardından iki öğrenci şiir okudu. Sarı Zeybek Sahne ve Dans Sanatları Derneği'nin halk oyunları gösterisiyle devam eden törene katılanlar gösterilerin ardından bando eşliğinde Şehitlik Anıtı'na kadar yürüdü. Alaçatı çarşısından ve pazaryerinden geçen yürüyüş korteji, esnaf ve alışveriş yapan vatandaşlar tarafından cep telefonları ile kaydedildi. Bandonun çaldığı marşlar, pazaryerinde alkışlara neden oldu. 15 Eylül Alaçatı'nın Kurtuluş Bayramı törenleri, Alaçatı Amfi Tiyatro'da akşam saatlerinde gerçekleştirilen Kırmızı Reçete ve Bengü konseriyle tamamlandı.
İsrail Şam'ı vurdu! Savaş uçakları ve füzeler Şam havalimanını hedef aldı
Hayfa Limanı'nın işletmesini Çin'e vermesinin ardından Akdeniz'de İsrail ve ABD arasında dengeler değişebilir!
Sosyal medyada gündem olan Sakarya'daki lokantanın sahibi konuştu
Korkunç kaza! Çok sayıda yaralı var
Apple sonrası Huawei'den de zam kararı!
Erdoğan talimat verdi! Tepki çeken isimler seçim kampanyasında olmayacak
CHP'li Canan Kaftancıoğlu: Yerel seçimlerde aday olmayacağım
Cep telefonu olanlar dikkat! Biri bizi gözetliyor
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan dikkat çeken sözler
İstanbul Pendik’te yakalanan dilencinin üzerinden çıkanlar şoke etti!
Ders kitapları dağıtılmayacak mı? MEB'den son dakika açıklaması
Okuyucu Yorumları 0 yorum