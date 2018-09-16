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Alaçatı'nın düşman işgalinden kurtuluşu coşkuyla kutlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2018 02:06 | Son Güncelleme

İZMİR'in Çeşme ilçesindeki Alaçatı Mahallesi'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 96'ncı yıldönümü düzenlenen törenle kutlandı.  Etkinlik, Alaçatı eski Alaçatı Belediyesi binasında Çeşme Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç'ın tebrikleri kabul etmesiyle başladı.

Alaçatı'nın düşman işgalinden kurtuluşu coşkuyla kutlandı

Güneş ATAGÖZ/ÇEŞME, (İZMİR), (DHA)- İZMİR'in Çeşme ilçesindeki Alaçatı Mahallesi'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 96'ncı yıldönümü düzenlenen törenle kutlandı.
Etkinlik, Alaçatı eski Alaçatı Belediyesi binasında Çeşme Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç'ın tebrikleri kabul etmesiyle başladı. Törene, Çeşme Kaymakamı Hacı Mehmet Kara, Garnizon Komutanı Vekili Personel Asteğmen Fatih Oruç, Cumhuriyet Başsavcısı Aşkın Yeğin, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Emin Yılmaz, CHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Fethi Açıkel, gaziler ve vatandaşlar katıldı. Dalgıç'ın tebrikleri kabulünün ardından tören Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.
'KURTULUŞ, EMPERYALİZME KARŞI ÇIKIŞTIR'
Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Çeşme Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç yaptı. Başkan Dalgıç, "Alaçatı'nın düşman işgalden kurtuluşunun 96'ncı yılını kutlamanın onurunu ve sevincini sizlerle beraber yaşıyorum. 15 Eylül Kurtuluş Günümüz kutlu olsun. Bu mutlu günü bize yaşatan, başta Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum. 15 Eylül, sadece kurtuluş değil. Aynı zamanda laik Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş temellerinin atıldığı bir dönüm noktasıdır. Kurtuluşlar, sadece ülke topraklarının kurtulması değildir. Varlığımızın, namusumuzun, özgürlüğümüzün işgalden kurtulduğu günlerdir. Emperyalizme karşı çıkıştır. Bizler, her şeyden önce Atamıza sahip çıkmayı yurttaşlık görevi olarak görmekteyiz. Bizler, her şeyden önce Atatürkçüyüz. Bizler vatanseveriz. Aynı ölçüde barış, aynı ölçüde özgürlük, aynı ölçüde adalet istiyoruz. Bunların hepsine düşkünüz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk bağımsızlığımızın varlık nedenidir. Özgürlüğümüzün teminatıdır. Modernleşmeye dayalı çağdaş bir toplum olmanın teminatıdır" dedi.
Başkan Dalgıç konuşmasının ardından iki öğrenci şiir okudu. Sarı Zeybek Sahne ve Dans Sanatları Derneği'nin halk oyunları gösterisiyle devam eden törene katılanlar gösterilerin ardından bando eşliğinde Şehitlik Anıtı'na kadar yürüdü. Alaçatı çarşısından ve pazaryerinden geçen yürüyüş korteji, esnaf ve alışveriş yapan vatandaşlar tarafından cep telefonları ile kaydedildi. Bandonun çaldığı marşlar, pazaryerinde alkışlara neden oldu. 15 Eylül Alaçatı'nın Kurtuluş Bayramı törenleri, Alaçatı Amfi Tiyatro'da akşam saatlerinde gerçekleştirilen Kırmızı Reçete ve Bengü konseriyle tamamlandı.

FOTOĞRAFLI

Alaçatı'nın düşman işgalinden kurtuluşu coşkuyla kutlandıAlaçatı'nın düşman işgalinden kurtuluşu coşkuyla kutlandıAlaçatı'nın düşman işgalinden kurtuluşu coşkuyla kutlandıAlaçatı'nın düşman işgalinden kurtuluşu coşkuyla kutlandı

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