Aladağ'daki yurt yangını davasında tahliye kararı

Kozan Ağır Ceza Mahkemesi salonundaki yer sıkıntısı nedeniyle Kozan Ticaret Odası Toplantı Salonu'nda görülen duruşmaya, tutuklu yurt müdürü Cuma Ali Genç, yurdun bağlı olduğu Aladağ Kurs ve Okul Talebelerine Yardım Derneğinin Başkanı İsmail Uğur, dönemin itfaiye çalışanlarının da aralarında bulunduğu 16 tutuksuz sanıktan bazıları ile müşteki aileleri, sanık yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada ilk olarak değerlendirmesi sorulan cumhuriyet savcısı, İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesine talimat yazılarak alınan son bilirkişi raporuna göre tali kusurlu bulunan tutuklu sanıklar Cuma Ali Genç ve İsmail Uğur'un tutuklulukta geçirdikleri süre dikkate alınarak bu aşamada adli kontrol tedbirleriyle tahliyelerine karar verilmesi ve eksik hususların giderilmesi yönünde mütalaasını sundu.

Mahkemede beyanları alınan mağdur müşteki aileler de sanıklardan şikayetçi olduklarını yineleyerek, tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına ve serbest bırakılan sanıkların tekrar tutuklanmasına karar verilmesini istedi.