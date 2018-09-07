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Aladağ yurt faciası sanıkları, 7'nci kez hakim karşısında

YAŞAM HABERLERİ  | 07.09.2018 10:23 | Son Güncelleme

ADANA'nın Aladağ ilçesinde, 11'i öğrenci 12 kişinin yaşamını yitirdiği, 22 öğrencinin de yaralandığı, bir cemaate ait kız yurdu yangını faciasıyla ilgili haklarında 15'er yıla kadar hapis cezası istenen, 2'si tutuklu 14 sanığın yargılandığı davanın 7'nci duruşması başladı.

Aladağ yurt faciası sanıkları, 7'nci kez hakim karşısında

Yaşar KORKUSUZ/KOZAN (Adana), (DHA)- ADANA'nın Aladağ ilçesinde, 11'i öğrenci 12 kişinin yaşamını yitirdiği, 22 öğrencinin de yaralandığı, bir cemaate ait kız yurdu yangını faciasıyla ilgili haklarında 15'er yıla kadar hapis cezası istenen, 2'si tutuklu 14 sanığın yargılandığı davanın 7'nci duruşması başladı.
Aladağ'da, 29 Kasım 2016 tarihinde, ortaokulda okuyan kız öğrencilerin kaldığı Süleymancılar cemaatine ait yurtta, elektrik sisteminin kısa devre yapması sonucu çıkan yangında; eğitmen Fatma Canatan, yurt müdürü Cumali Genç'in kızı Sare Betül Genç, 8'inci sınıf öğrencileri Sema Nur Aydoğdu, Zeliha Avcı, Sevim Köylü; 7'nci sınıf öğrencileri Gamze Bagir, Sümeyye Yetim, İlknur Maden, 6'ncı sınıf öğrencisi Nurgül Pertlek ile 5'inci sınıf öğrencileri Bahtınur Baş, Tuğba Aydoğdu ve Cennet Karataş yaşamını yitirdi.
14 SANIK YARGILANIYOR
Aladağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yurt yangınıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, kızını kaybeden yurt müdürü Cumali Genç, Aladağ Kurs ve Okul Talebelerine Yardım Derneği Başkanı İsmail Uğur ile dernek yöneticileri Ramazan Keleş, Ramazan Dede, Mustafa Öztaş, Mahir Kılınç ve yurt çalışanı Mahmut Deniz tutuklandı. Ara duruşmalarda sanıklardan Ramazan Dede, Ramazan Keleş, Mahir Kılıç, Mustafa Öztaş ve Mahmut Deniz tahliye edildi. Yurt müdürü Cumali Genç ile Aladağ Kurs ve Okul Talebelerine Yardım Derneği Başkanı İsmail Uğur'un ise tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Haklarında soruşturma izni verilen memurların da yargılanmalarına başlanmasıyla sanık sayısı, 14'e yükseldi. 12 kişiye mezar olan yurt ise yıkıldı.
Kozan Ağır Ceza Mahkemesi'nde, bugün görülen davanın 7'nci celsesine ölen ve yaralanan çocukların aileleri katıldı. Güvenlik önlemleri alınarak, sabah saatlerinde getirilen tutuklu 2 sanık ile birlikte 12 tutuksuz sanık, Kozan Ticaret Odası'ndaki toplantı salonunda görülen duruşmaya alındı.

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