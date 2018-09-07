Aladağ yurt faciası sanıkları, 7'nci kez hakim karşısında (2)

TUTUKLU SANIK KALMADI

Mahkeme heyeti, savcının talebiyle Yurt Müdürü Cumali Genç ile Aladağ Kurs ve Okul Talebelerine Yardım Derneği Başkanı İsmail Uğur'un tahliyesine karar verdi. Davada hiç tutuklu sanık kalmaması üzerine, yangında ölen Sümeyye Yetim’in babası Ahmet Yetim, mahkeme heyetine tepki gösterdi.

Davayı izleyen Sosyal Haklar Derneği avukatı Can Atalay da karara karşı çıktıklarını belirterek, davanın takipçisi olacaklarını bildirdi.

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