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Aladağ yurt faciasında 9'uncu duruşma

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2019 10:52 | Son Güncelleme

ADANA'nın Aladağ ilçesinde, 11'i öğrenci 12 kişinin yaşamını yitirdiği, 22 öğrencinin de yaralandığı, bir cemaate ait kız yurdundaki yangın faciasıyla ilgili haklarında 15'er yıla kadar hapis cezası istenen, tutuksuz 14 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Aladağ yurt faciasında 9'uncu duruşma

Ali GÖKDAL- Yaşar KORKUSUZ/KOZAN (Adana), (DHA)- ADANA'nın Aladağ ilçesinde, 11'i öğrenci 12 kişinin yaşamını yitirdiği, 22 öğrencinin de yaralandığı, bir cemaate ait kız yurdundaki yangın faciasıyla ilgili haklarında 15'er yıla kadar hapis cezası istenen, tutuksuz 14 sanığın yargılanmasına devam edildi.
Aladağ'da, 29 Kasım 2016'da ortaokulda okuyan kız öğrencilerin kaldığı Süleymancılar cemaatine ait yurtta, elektrik sisteminin kısa devre yapması sonucu çıkan yangında eğitmen Fatma Canatan, yurt müdürü Cumali Genç'in kızı Sare Betül Genç, 8'inci sınıf öğrencileri Sema Nur Aydoğdu, Zeliha Avcı, Sevim Köylü; 7'nci sınıf öğrencileri Gamze Bagir, Sümeyye Yetim, İlknur Maden, 6'ncı sınıf öğrencisi Nurgül Pertlek ile 5'inci sınıf öğrencileri Bahtınur Baş, Tuğba Aydoğdu ve Cennet Karataş yaşamını yitirdi.
14 SANIK YARGILANIYOR
Aladağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yurt yangınıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, kızını kaybeden yurt müdürü Cumali Genç, Aladağ Kurs ve Okul Talebelerine Yardım Derneği Başkanı İsmail Uğur ile dernek yöneticileri Ramazan Keleş, Ramazan Dede, Mustafa Öztaş, Mahir Kılınç ve yurt çalışanı Mahmut Deniz tutuklandı. Ara duruşmalarda sanıkların tamamı tahliye edildi. Haklarında soruşturma izni verilen memurların da yargılanmalarına başlanmasıyla sanık sayısı, 14'e yükseldi. 12 kişinin öldüğü yurt ise yıkıldı.
MAĞDUR AİLELER VE SANIKLAR KATILDI
Kozan Ağır Ceza Mahkemesi'nde, bugün görülen davanın 9'uncu duruşmasına ölen ve yaralanan çocukların aileleri katıldı. 14 tutuksuz sanık, güvenlik önlemlerinin alındığı Kozan Ticaret Odası'ndaki toplantı salonunda görülen duruşmaya alındı.

FOTOĞRAFLI

Aladağ yurt faciasında 9'uncu duruşmaAladağ yurt faciasında 9'uncu duruşmaAladağ yurt faciasında 9'uncu duruşma

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