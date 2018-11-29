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Aladağ'da faciasının 2'nci yıl dönümü

YAŞAM HABERLERİ  | 29.11.2018 10:17 | Son Güncelleme

ADANA'nın Aladağ ilçesinde 10'u öğrenci, 1'i çocuk 12 kişinin yaşamını yitirdiği yurt yangınının üzerinden 2 yıl geçti.

Aladağ'da faciasının 2'nci yıl dönümü

Murat KİBRİTOĞLU/ADANA, (DHA) - ADANA'nın Aladağ ilçesinde 10'u öğrenci, 1'i çocuk 12 kişinin yaşamını yitirdiği yurt yangınının üzerinden 2 yıl geçti. Yangında ihmali olduğu iddiasıyla 7'si tutuklu 14 sanık hakkında 12'şer yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Ancak aradan geçen süreçte tutuklu 7 sanık tahliye edildi. Tutuklu sanığın kalmadığı davada mahkemeye gelen 3 ayrı bilirkişi raporu da birbiriyle çelişti.
Aladağ'da 29 Kasım 2016'da meydana gelen olayda, ortaokulda okuyan kız öğrencilerin kaldığı, 'Süleymancı' cemaatine ait özel kız öğrenci yurdunda, elektrik kontağından yangın çıktı. Yangında yurtta kalan eğitmen Fatma Canatan, yurt müdürü Cumali Genç'in kızı Sare Betül Genç, 8'inci sınıf öğrencileri Sema Nur Aydoğdu, Zeliha Avcı, Sevim Köylü, 7'nci sınıf öğrencileri Gamze Bagir, Sümeyye Yetim, İlknur Maden; 6'ıncı sınıf öğrencisi Nurgül Pertlek, 5'inci sınıf öğrencileri Bahtınur Baş, Tuğba Aydoğdu ve Cennet Karataş hayatını kaybetti.
3 FARKLI BİLİRKİŞİ RAPORU HAZIRLANDI
Bilirkişiler tarafından hazırlanan olay yeri inceleme tutanağında, yangına eskimiş olan elektrik şalterinin yol açtığı, kilitli olduğu öne sürülen yangın merdiveni kapısının kapı kolu olmadığı, ayrıca yönetmelik dışına çıkılıp ısıya dayanıklı olmayan PVC kapı takıldığı, binanın bayındırlık şartnamelerine uygun olmadığı, acil çıkış kapıları bulunmadığı, camların demirler kesilerek açılabildiği yer aldı. Daha sonra 2 bilirkişi raporu daha hazırlandı. Ancak 3 bilirkişi raporunun da birbiri ile çelişmesi çocukları ölen ailelerin tepkisine neden oldu.
TUTUKLU KALMADI
Aladağ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında yurt yangınıyla ilgili olarak, kızı da ölen yurt müdürü Cumali Genç, Aladağ Kurs ve Okul Talebelerine Yardım Derneği Başkanı İsmail Uğur ile dernek yöneticileri Ramazan Keleş, Ramazan Dede, Mustafa Öztaş, Mahir Kılınç ve yurt çalışanı Mahmut Deniz tutuklandı. Davada daha sonra sanık sayısı 14'e ulaştı. Sanıklar hakkında, 'Taksirle ölüme sebebiyet vermek' suçlamasıyla 5'er yıldan 12'şer yıla kadar hapis cezası istendi. Kozan Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan sanıkların bazıları ara kararla tahliye edilip, itiraz üzerine tekrar tutuklandı. Sanıklar, itfaiyeyi geç gelmekle ve yurdun üst katlarına ulaşacak merdiveni olmaması nedeniyle suçladı. Çocukları ölen ve yaralanan aileler ise, o dönemde kendilerini yangının çıktığı yurda, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri tarafından yönlendirildiğini söyledi. Aladağ Belediye Başkanı Mustafa Akgedik ise o dönemde ilçedeki itfaiye teşkilatının yetersiz olduğunu savundu.
Son olarak 7 Eylül 2018'de görülen duruşmada tutuklu kalan 2 sanık Yurt Müdürü Cumali Genç ile Aladağ Kurs ve Okul Talebelerine Yardım Derneği Başkanı İsmail Uğur da tahliye edildi. Davada tutuklu sanık kalmadı. 12 kişiye mezar olan yurt ise geçen yıl yıkıldı. Tutuksuz sanıklar 17 Ocak 2019'da Kozan Ağır Ceza Mahkemesi'nde tekrar hakim karşısına çıkacak.
KOMİSYON OLUŞTURULDU
TBMM'de kurulan yangınla ilgili araştırma komisyonu bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. TBMM Aladağ Yurt Yangınını Araştırma Komisyonu özel yurtların ücretsiz olmayacağını ve barınma amacı dışında kullanılmayacağını açıkladı. Komisyonun hazırladığı rapor sonrası özel yurtların kurulması ve denetlenmesiyle ilgili yeni yönetmelik hazırlandı.

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