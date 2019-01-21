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Aladağ'da kayak şenliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.01.2019 12:09 | Son Güncelleme

KONYA'da 2 bin 385 rakımlı Aladağ'da kayak şenliği düzenlendi.

Aladağ'da kayak şenliği

Hasan DÖNMEZ/DERBENT (Konya), (DHA)- KONYA'da 2 bin 385 rakımlı Aladağ'da kayak şenliği düzenlendi. Yüzlerce kişinin katıldığı şenlikte, kızak yarışları renkli görüntülere sahne oldu.
Kent merkezine 70 kilometre uzaklıkta olan Derbent ilçesindeki 2 bin 385 rakımlı Aladağ, dün kayak şenliğine ev sahipliği yaptı. Kayak merkezi kurulması planlanan Aladağ'daki şenliğe yüzlerce kişi katıldı. 8-12 ile 13 ve üzeri kategorilerindeki kızak yarışlarına aileler de dahil olunca renkli görüntüler ortaya çıktı. Küçük çaplı kazaların da yaşandığı şenliğe katılanlar Aladağ'da kayak keyfi yaptı. Kardan adam yapma yarışması, halat yarışması gibi etkinliklerde birinci olanlara kupaları verildi.
'BOZKIRDA KAYAK MERKEZİ OLUR MU DEDİLER'
Aladağ'da yapılması planlanan kayak merkeziyle ilgili bilgi veren Derbent Belediye Başkanı AK Partili Hamdi Acar, şöyle dedi:
"Biz bu projeden bahsettiğimizde insanlar önce gülerek karşıladı. 'Konya gibi bir bozkırda kayak merkezi olur mu?' dediler. Ama biz yılmadan çalıştık, fizibilite raporunu hazırladık. 54 milyon metrekare bir alan. Bu alanın tamamında plan ve yerleşkelerin hepsi yapıldı. Konya Büyükşehir Belediyesi ile ihalelere giremedik. Çünkü burası orman olduğu için tahsis gerekti. Bunun için de Orman ve Su işleri Bakanlığı, Kültür Turizm Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın ortak protokolü lazımdı, o çıkmak üzereydi ama erken seçimden dolayı gecikme oldu. Ama bu dönem 1 ay içerisinde tahsis gerçekleşecek ve daha sonra da tesislerin ihaleleri yapılacak. Kayak pistlerinin 15 derecelik eğimi bulunması en büyük özelliklerinden birisi."

FOTOĞRAFLI

Aladağ'da kayak şenliğiAladağ'da kayak şenliğiAladağ'da kayak şenliğiAladağ'da kayak şenliği

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