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Aladağ'daki yurt faciası davasında 10'uncu duruşma başladı (2) - 18 SANIKTAN 12'Sİ CEZA ALDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2019 15:33 | Son Güncelleme

18 SANIKTAN 12'Sİ CEZA ALDI Kozan Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında 18 sanıktan 12'si hapis cezasına çarptırılırken 6 sanık ise baraat etti.

18 SANIKTAN 12'Sİ CEZA ALDI

Kozan Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında 18 sanıktan 12'si hapis cezasına çarptırılırken 6 sanık ise baraat etti. Mahkeme heyeti, yurt müdürü Cumali Ali Genç'i 11 yıl 1 ay 10 gün, yurt yöneticileri İsmail Uğur'u 12 yıl 2 ay 20 gün, Mahmet Deniz'i 10 yıl, Mahir Kılıç, Mustafa Öztaş, Ramazan Dede ve Ramazan Keleş'i 8'er yıl 10'ar ay 20'şer gün hapis cezası verdi. 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümü yada yaralanması' suçundan haklarında beraat kararı verdiği kamu görevlileri Mehmet Aktaş, Ramazan Arı, Davut Gökçeli, Bayram Aydın, Cihan Ünal'ı ise 'görevi kötüye kullanma suçundan' 7'şer ay 15'er gün hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme heyeti, itfayi erleri Dursun Gökçe, Hasan Turan Çakmak, Nihat Sarraf, Yücel Turaç ile Mehmet İpek ve Zeki Yılmaz hakkında ise beraat kararı verdi.

Görüntü Dökümü

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-Yangından ARŞİV görüntü

-Duruşma öncesi görüntüler

-Kararın açıklanmasının ardından çekilen görüntüler

ADANA,(DHA)

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