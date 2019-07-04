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Aladağ'daki yurt faciası davasında karar çıktı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 04.07.2019 15:38 | Son Güncelleme

DAVADA KARAR ÇIKTI Adana'nın Aladağ ilçesinde, 11'i öğrenci, 12 kişinin yaşamını yitirdiği, 22 öğrencinin de yaralandığı, bir cemaate ait kız yurdundaki yangın faciasına ilişkin Kozan Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada karar çıktı.

DAVADA KARAR ÇIKTI
Adana'nın Aladağ ilçesinde, 11'i öğrenci, 12 kişinin yaşamını yitirdiği, 22 öğrencinin de yaralandığı, bir cemaate ait kız yurdundaki yangın faciasına ilişkin Kozan Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada karar çıktı. Mahkeme 12 sanığı çeşitli oranlarda hapis cezasına çarptırırken, 6 sanık ise beraat etti.
Mahkeme heyeti, yurt müdürü Cumali Ali Genç'i 11 yıl 1 ay 10 gün, yurt yöneticileri İsmail Uğur'u 12 yıl 2 ay 20 gün, Mehmet Deniz'i 10 yıl, Mahir Kılıç, Mustafa Öztaş, Ramazan Dede ve Ramazan Keleş'e 8'er yıl 10'ar ay 20'şer gün hapis cezası verdi.
Mahkeme, 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümü ya da yaralanması' suçundan haklarında beraat kararı verdiği kamu görevlileri Mehmet Aktaş, Ramazan Arı, Davut Gökçeli, Bayram Aydın, Cihan Ünal'ı 'görevi kötüye kullanma suçundan' 7'şer ay 15'er gün hapis cezasına çarptırdı. Kamu görevlilerine verilen 7'şer ay 15'er günlük hapis cezasında hükmün açıklanması geri bırakıldı. Mahkeme heyeti, itfaiye erleri Dursun Gökçe, Hasan Turan Çakmak, Nihat Sarraf, Yücel Turaç ile
Mehmet İpek ve Zeki Yılmaz hakkında ise beraat kararı verdi.

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