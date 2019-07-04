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Aladağ'daki yurt faciası davasında karar çıktı (3)

YAŞAM HABERLERİ  | 04.07.2019 16:19 | Son Güncelleme

ANKARA BARO BAŞKANI: DELİLLER YOK EDİLDİ Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan, Adana'nın Aladağ ilçesindeki yurt faciasıyla ilgili Kozan Ağır Ceza Mahkemesi'nde 18 sanıktan 12'sinin hapis cezasına çarptırıldığı, 6 sanığın ise beraat ettiği kararı değerlendirdi.

Aladağ'daki yurt faciası davasında karar çıktı (3)

ANKARA BARO BAŞKANI: DELİLLER YOK EDİLDİ
Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan, Adana'nın Aladağ ilçesindeki yurt faciasıyla ilgili Kozan Ağır Ceza Mahkemesi'nde 18 sanıktan 12'sinin hapis cezasına çarptırıldığı, 6 sanığın ise beraat ettiği kararı değerlendirdi. Duruşmaya katılan ve kararın ardından yurt faciasında hayatını kaybeden çocukların aileleriyle bir araya gelen Sağkan, "Yaklaşık 3 yıldır burada mücadele edildi. En sonunda esas hakkında mütalaa gördük. 2019 yılında çok acı vericidir, diyor ki mütalaada, 8 ayrı rapor var. 'Bu yangının net olarak nereden kaynaklandığı tam olarak tespit edilmiş değildir' denildi. Yangının gerçekleştiği yurt binası maalesef daha davalar başlamadan, belediye kararı olmaksızın alenen yıkılarak, deliller herkesin gözü önünde yok edildi. Ancak meslektaşlarımız mücadeleyi devam ettirdi" dedi.
'TİTİZLİKLE TAKİP EDİLMELİ'
Asıl ceza alması gerekenlerin kamu görevlileri olduğunu savunan Baro Başkanı Sağkan, "Sanıklar ciddi cezalarla aldılar. Ancak asıl cezayı alması gerekenler; kamu görevlileri, milli eğitim müdürü ve diğer şube müdürü olan görevliler yeterli cezayı almadılar. Burada ailelerin açtığı bir pankart var. Burada 'Adalet mücadelemiz başka canlar yanmasın diyedir' yazıyor. Başka canlar yanmasın, diye bu mücadele veriliyorsa yeterli ve elverişli denetimleri yapmayan o kamu görevlileri gerçekten 'olası kastta adam öldürmek'ten cezalandırılana kadar vicdanlarda bu yara devam edecektir ve bu tür infialler de bu ülkede yaşanmaya devam edecektir. O nedenle bu davanın bundan sonraki aşamalarının da çok büyük bir titizlikle takip edilmesi gerektiğine inanıyoruz" diye konuştu.

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