HABER

Aladağlar'da buzul mağarası

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2018 12:14 | Son Güncelleme

KAYSERİ'nin Yahyalı ilçesi sınırlarındaki Aladağlar'da, yaklaşık 2 bin 800 metre yükseklikte dev bir kaya bloğunun altında buzul mağarası bulundu.

Aladağlar'da buzul mağarası

Oktay ENSARİ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'nin Yahyalı ilçesi sınırlarındaki Aladağlar'da, yaklaşık 2 bin 800 metre yükseklikte dev bir kaya bloğunun altında buzul mağarası bulundu.
Bir kurtarma çalışması için gittikleri Aladağlar'da, iki vadinin hemen yanıbaşında yükselen 600 metre yüksekliğindeki kaya bloğunun hemen altında karşılaştıkları buzul mağarasının kendilerini şaşırttığını söyleyen usta dağcı ve AKUT gönüllüsü Hamza Aktaş, ''Aladağlar'ın Hacer Ormanı boğazı başlangıcı sayılacak bölgede İki vadi arasında olduğu için güneş ışığının ulaşamadığı , kaya bloğunun hemen altındaki mağaradaki buzul tabakası gerçekten çok ilginç. Yaz- kış erimeyen buzul mağara, görebildiğimiz kadarıyla yaklaşık 300 metre uzunluğunda. Mağaranın varlığını bölgedeki çobanlar bildiklerini süylüyor. Biz de kurtarma çalışması sonucu gördüğümüz buzul mağarayı Türkiye Dağcılık Federasyonu'na rapor ettik. Onların da çabasıyla bilim adamları için ilginç bir araştırma olacağını sanıyoruz'' dedi.
Aladağlar Milli Parkı, Kayseri- Niğde- Adana il sınırında yer alıyor. Aladağlar'da biriken kar suları, Yahyalı ilçesi Kapuzbaşı mevkiinde dev kaya kütlelerinden fışkırarak, 75 metre ile dünyanın en yüksekten dökülen 2. şelasesi olan Kapuzbaşı takım şelaleleriyle Zamantı Irmağı'na dökülüyor.

FOTOĞRAFLI

Aladağlar'da buzul mağarasıAladağlar'da buzul mağarası

PARTNERHaftada kaç gün spor yapmak lazım?Haftada kaç gün spor yapmak lazım?
Ayder Yaylası'na Türkiye'nin en uzun teleferik hattı kurulacakAyder Yaylası'na Türkiye'nin en uzun teleferik hattı kurulacak
Müşteri iletişim merkezlerine yeni standart! Yeni dönem resmen başladıMüşteri iletişim merkezlerine yeni standart! Yeni dönem resmen başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Otomotiv sektörüne ÖTV düzenlemesi

Otomotiv sektörüne ÖTV düzenlemesi

'En Büyük Savaş' : Bugüne kadar alınan en sert karar

'En Büyük Savaş' : Bugüne kadar alınan en sert karar

AK Partili Aydın Ünal: Her köşeden beton fışkırıyor, ipin ucu kaçtı

AK Partili Aydın Ünal: Her köşeden beton fışkırıyor, ipin ucu kaçtı

Kadın 'kocam evde yok gel' diye mesaj attı, oğlu öldürdü

Kadın 'kocam evde yok gel' diye mesaj attı, oğlu öldürdü

Çukur'da flaş ayrılık! Usta oyuncu Payitaht Abdülhamid'e transfer oldu!

Çukur'da flaş ayrılık! Usta oyuncu Payitaht Abdülhamid'e transfer oldu!

Elleri ve ayakları birden karardı! Dikkat! Sizin de başınıza gelebilir

Elleri ve ayakları birden karardı! Dikkat! Sizin de başınıza gelebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kritik uyarı: 'Kestane karası fırtınası' geliyor!

Kritik uyarı: 'Kestane karası fırtınası' geliyor!

Diyarbakır'da ilginç görüntü: Diri diri toprağa gömüldüler

Diyarbakır'da ilginç görüntü: Diri diri toprağa gömüldüler

Emniyet'ten 'kırmızı kart' operasyonu!

Emniyet'ten 'kırmızı kart' operasyonu!

Hrant Dink cinayeti davasında mahkeme heyeti değişti

Hrant Dink cinayeti davasında mahkeme heyeti değişti

Müşteri iletişim merkezlerine yeni standart! Yeni dönem resmen başladı

Müşteri iletişim merkezlerine yeni standart! Yeni dönem resmen başladı

Rize'de 100 yıllık tarihi çınarın kesildiği o görüntü sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Rize'de 100 yıllık tarihi çınarın kesildiği o görüntü sosyal medyayı ayağa kaldırdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.