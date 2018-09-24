Aladağlar'da buzul mağarası

Oktay ENSARİ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'nin Yahyalı ilçesi sınırlarındaki Aladağlar'da, yaklaşık 2 bin 800 metre yükseklikte dev bir kaya bloğunun altında buzul mağarası bulundu.

Bir kurtarma çalışması için gittikleri Aladağlar'da, iki vadinin hemen yanıbaşında yükselen 600 metre yüksekliğindeki kaya bloğunun hemen altında karşılaştıkları buzul mağarasının kendilerini şaşırttığını söyleyen usta dağcı ve AKUT gönüllüsü Hamza Aktaş, ''Aladağlar'ın Hacer Ormanı boğazı başlangıcı sayılacak bölgede İki vadi arasında olduğu için güneş ışığının ulaşamadığı , kaya bloğunun hemen altındaki mağaradaki buzul tabakası gerçekten çok ilginç. Yaz- kış erimeyen buzul mağara, görebildiğimiz kadarıyla yaklaşık 300 metre uzunluğunda. Mağaranın varlığını bölgedeki çobanlar bildiklerini süylüyor. Biz de kurtarma çalışması sonucu gördüğümüz buzul mağarayı Türkiye Dağcılık Federasyonu'na rapor ettik. Onların da çabasıyla bilim adamları için ilginç bir araştırma olacağını sanıyoruz'' dedi.

Aladağlar Milli Parkı, Kayseri- Niğde- Adana il sınırında yer alıyor. Aladağlar'da biriken kar suları, Yahyalı ilçesi Kapuzbaşı mevkiinde dev kaya kütlelerinden fışkırarak, 75 metre ile dünyanın en yüksekten dökülen 2. şelasesi olan Kapuzbaşı takım şelaleleriyle Zamantı Irmağı'na dökülüyor.

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