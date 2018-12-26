Alaeddin Yavaşca, evlilik yıl dönümünü hastanede kutladı

İSTANBUL (AA) - Klasik Türk müziği sanatçısı ve tıp doktoru Alaeddin Yavaşca ile eşi Ayten Yavaşca, hastanede evlilik yıl dönümünü kutladı.

AA muhabirine açıklamada bulunan Ayten Yavaşca, evliliklerinin 59. yılı olduğunu söyleyerek, "Hoca (Alaeddin Yavaşca), hastanede. Bugün 59. evlilik yıl dönümümüz. 59. yılımızı hastanede kutluyoruz. Kendi aramızda pasta kesiyoruz." dedi.

Ayten Yavaşca, evlilikleri süresince eşinin kendisini hiçbir zaman kırmadığına vurgu yaparak, şunları aktardı:

"Bu kadar uzun süren bir birliktelik, herhalde çok önemli. Bu kadar uzun süren evliliğimizde hiç birbirimizi üzmedik, kırmadık. Ayrı gayrı olmadan sevgi ve saygı üzerine bir birliktelikle bugüne kadar geldik. Yani sevenleri çok merak etmesin. Yaşlılığa bağlı, dinlenmeye ihtiyacı olduğu için hastanede. Çok önemli bir şeyimiz yok."

- 140'a yakın esere imza attı

Devlet sanatçısı Alaeddin Yavaşca, 1 Mart 1926'da Kilis'te dünyaya geldi.

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni 1951'de bitiren Yavaşca, 1985-1990 arasında Haseki Hastanesi Başhekimliğini yaptı.