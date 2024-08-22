Alain Delon'un vasiyeti gündemdeydi! Aile tepki gösterdi: Köpek uyutulmayacak

Alain Delon'un ölümü sonrası vasiyeti ve gömülme isteği gündem oldu. 88 yaşında hayata veda eden ünlü oyuncunun ardından, bir röportajında, 50 köpeği için İsviçre'de mezarlık yaptırdığı ve kendisinin de oraya gömülmesini istediği sözleri gündeme geldi.

Delon'un bu açıklamasından sonra bir vasiyeti daha ortaya çıktı. Hayatı boyunca köpeklere olan sevgisini açıkça ortaya koyan ünlü oyuncu, yaklaşık 50 köpek sahibi olduğunu, ancak en sevdiğinin Loubon olduğunu söylemişti.

KÖPEĞİNİN UYUTULMASINI İSTEDİ

Delon ayrıca, öldüğünde Loubon'un yanına gömülmek istediğini söyleyerek, kendisinden sonra köpeğinin uyutulup yanına gömülmesi yönündeki umutlarını da paylaşmıştı.

Ancak ailesinin ve hayvan hakları aktivistlerinin tepkisi üzerine Loubon'un sağlığının korunmasına karar verildi.

"KÖPEK UYUTULMAYACAK"

Hayvan hakları için çalışan Brigitte Bardot Vakfı sözcüsü haberi Daily Mail'e doğrulayarak, "Az önce oyuncunun kızı Anouchka Delon'u telefonla aradım ve bana Loubo'nun ailenin bir parçası olduğunu ve korunacağını söyledi. Köpek uyutulmayacak" dedi.

Fransa'da faaliyet gösteren hayvan hakları örgütü SPA da köpeği almaya gönüllü oldu ve şu açıklamayı yaptı: Bir hayvanın yaşamı bir insanınkine göre koşullandırılmamalıdır. SPA, köpeği alıp ona bir aile bulmanın mutluluğunu yaşıyor.