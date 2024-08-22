MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Alain Delon'un vasiyeti gündemdeydi! Aile tepki gösterdi: Köpek uyutulmayacak

Alain Delon'un vasiyeti gündemdeydi! Aile tepki gösterdi: Köpek uyutulmayacak

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
22.08.2024 11:26
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fransız oyuncu Alain Delon'un vasiyeti günlerdir gündemdeydi. Ünlü oyuncu en sevdiği ve çocuğu gibi gördüğünü söylediği köpeği Loubon'un uyutularak kendisiyle birlikte gömülmesini vasiyet etti. Bu şoke eden vasiyet ailesi tarafından reddedildi.

Alain Delon'un vasiyeti gündemdeydi! Aile tepki gösterdi: Köpek uyutulmayacak

Alain Delon'un ölümü sonrası vasiyeti ve gömülme isteği gündem oldu. 88 yaşında hayata veda eden ünlü oyuncunun ardından, bir röportajında, 50 köpeği için İsviçre'de mezarlık yaptırdığı ve kendisinin de oraya gömülmesini istediği sözleri gündeme geldi.

Delon'un bu açıklamasından sonra bir vasiyeti daha ortaya çıktı. Hayatı boyunca köpeklere olan sevgisini açıkça ortaya koyan ünlü oyuncu, yaklaşık 50 köpek sahibi olduğunu, ancak en sevdiğinin Loubon olduğunu söylemişti.

KÖPEĞİNİN UYUTULMASINI İSTEDİ

Delon ayrıca, öldüğünde Loubon'un yanına gömülmek istediğini söyleyerek, kendisinden sonra köpeğinin uyutulup yanına gömülmesi yönündeki umutlarını da paylaşmıştı.

RTY

Ancak ailesinin ve hayvan hakları aktivistlerinin tepkisi üzerine Loubon'un sağlığının korunmasına karar verildi.

"KÖPEK UYUTULMAYACAK"

Hayvan hakları için çalışan Brigitte Bardot Vakfı sözcüsü haberi Daily Mail'e doğrulayarak, "Az önce oyuncunun kızı Anouchka Delon'u telefonla aradım ve bana Loubo'nun ailenin bir parçası olduğunu ve korunacağını söyledi. Köpek uyutulmayacak" dedi.

MEGA424172_001

Fransa'da faaliyet gösteren hayvan hakları örgütü SPA da köpeği almaya gönüllü oldu ve şu açıklamayı yaptı: Bir hayvanın yaşamı bir insanınkine göre koşullandırılmamalıdır. SPA, köpeği alıp ona bir aile bulmanın mutluluğunu yaşıyor.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Vasiyet köpek
En Çok Okunan Haberler
Lüks araçlarını geri isteyeceği söyleniyordu! Gerçek başka çıktı

Lüks araçlarını geri isteyeceği söyleniyordu! Gerçek başka çıktı

Timsah saldırıp diri diri yedi! "Ağzından çıkan bacaklarını gördüm"

Timsah saldırıp diri diri yedi! "Ağzından çıkan bacaklarını gördüm"

Prof Dr. Naci Görür isyan ederek anlattı: Destek gecikmedi! "Şu rapor, bu rapor yeter daa!" Korkutan rakamı açıkladı

Prof Dr. Naci Görür isyan ederek anlattı: Destek gecikmedi! "Şu rapor, bu rapor yeter daa!" Korkutan rakamı açıkladı

Sevgilisiyle aşka geldi! "Her gün aynı yatakta yatıyorsun zina yapıyorsun" denilince...

Sevgilisiyle aşka geldi! "Her gün aynı yatakta yatıyorsun zina yapıyorsun" denilince...

Maç sonu yaşandı, kimse anlam veremedi! Okan Buruk tepki gösterdi: Bunlar kim?

Maç sonu yaşandı, kimse anlam veremedi! Okan Buruk tepki gösterdi: Bunlar kim?

Süper Lig devinde veda! İstanbul'dan ayrıldı

Süper Lig devinde veda! İstanbul'dan ayrıldı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Stanley'in en çok satan termoslarında indirim devam ediyor

Stanley'in en çok satan termoslarında indirim devam ediyor

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Adımlarınızı konforla taçlandıracak! Crocslarda %50'ye varan indirimler

Adımlarınızı konforla taçlandıracak! Crocslarda %50'ye varan indirimler

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.