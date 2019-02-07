Alakır Barajı taştı, yollar kapandı

Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde etkili olan şiddetli yağmur ve yüksek kesimlerdeki karın hızla erimesi nedeniyle Alakır Barajı taştı. Taşkın suları nedeniyle bazı mahalle yolları, ulaşıma kapandı. Kumluca'ya bağlı Çayiçi Mahallesi'nin muhtarı Osman Çalışır, "Yağışın çok olduğu yıllarda barajın suyu yükseliyor. Bazı evlerimizin yolları kapanıyor. Tarım alanlarının zarar görmemesi için çabalıyoruz" dedi. Kumluca'da aralık ayı başından beri etkili olan aşırı yağış, kaynak sularının seviyesinde artışa neden oldu. İlçede özellikle 23 Ocak'tan bu yana etkili olan yağmur, Toros Dağları'ndaki karın hızlı erimesine yol açtı. Hava sıcaklığının da artığı ilçede eriyen kar ve yağmur suları, Alakır Çayı'nın debisini yükseltti. Çayın taşıdığı sular nedeniyle Alakır Barajı taştı. Baraj kıyısındaki mahallelere ulaşımın sağlandığı yollar ise sular altında kaldı. Kumluca Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yol açma çalışmaları başlattı. Baraj sularının yükselmesi nedeniyle evine ulaşılamadığını belirten Ahmet Ali Coşan (65), "2009 yılından sonra ilk defa su seviyesi yükseldi. Kıyı bandındaki yol tamamen kapanmış durumda. Şu an zor şartlar altında çalışma yapılıyor" diye konuştu. 'TARIM ALANLARININ ZARAR GÖRMEMESİ İÇİN ÇABALIYORUZ' Çayiçi Mahallesi'nde oturan Himmet Kocabaş (56) ise "Baraj suları 5 yılda bir yükseliyor. Evlerimizde mahsur kalıyoruz. Suların yükselmesinden dolayı yol kapanıyor" dedi. Osman Yavuz (50) da eskiden piknik yapmaya gittikleri yerlerin sular altında kaldığını kaydetti. Bölge sakinlerinden Mustafa Baştürk ise "20 yıldır burada yaşıyorum. Baraj kıyısına sürekli gelip gidiyorum. Baraj sularının bu kadar hızlı yükseldiğini görmemiştim" diye konuştu. Çayiçi Mahallesi'nin muhtarı Osman Çalışır (57), "Yağışın çok olduğu yıllarda barajın suyu yükseliyor. Bazı evlerimizin yolları kapanıyor. Belediye ekipleri taşkın uyarısı yaparak vatandaşları uyarıyor. Tarım alanlarının zarar görmemesi için çabalıyoruz" dedi. DSİ'DEN AÇIKLAMA Devlet Su İşleri'nden (DSİ) yapılan açıklamada ise "Bölgemiz, 1 Aralık'tan beri sürekli sağanak yağış alıyor. Yağışın yüksek olması kaynak sularını arttırıyor. Ayrıca havalar ısınmaya başladı. Toroslardaki kar erimeye başladı. Bunlara bağlı olarak Alakır Çayı'nın debisi yükseldi. Baraja gelen akarsu 30 bin metreküp, barajdan elektrik santraline bıraktığımız su 10 bin metreküp. Baraja 20 bin metreküp su fazladan gelmektedir" denildi.

