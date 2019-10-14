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Alamos Gold'un Kaz Dağları'ndaki ruhsatı yenilenmedi, faaliyetler askıya alındı

14.10.2019 17:16 | Son Güncelleme

Kaz Dağları'ndaki Kirazlı Bölgesi'nde yaptığı altın madeni çalışmaları, ağaç keismleri ve kazılar nedeniyle büyük tartışma yaratan Kanadalı Alamos Gold şirketi, süresi 13 Ekim'de sona eren ruhsatlarının yenilenmediğini açıkladı. Madencilik ruhsatının iptal edilmedini belirten şirket, ruhsat yenilenene kadar inşaat faaliyetlerinin durdurulduğunu bildirdi.

Alamos Gold'un Kaz Dağları'ndaki ruhsatı yenilenmedi, faaliyetler askıya alındı

Kaz Dağları'nda Çanakkale'ye bağlı Kirazlı Bölgesi'nde yaptığı altın madeni çalışmaları, ağaç keismleri ve kazılar nedeniyle büyük tartışma yaratan Kanadalı Alamos Gold şirketi, süresi 13 Ekim'de sona eren ruhsatlarının yenilenmediğini açıkladı.

Madencilik ruhsatının iptal edilmedini belirten şirket, ruhsat yenilenene kadar inşaat çalışmalarının durdurulduğunu bildirdi.

Alamos Gold yaptığı yazılı açıklamada "Şirket ruhsatın yenilenmesi için tüm düzenleyici gereksinimleri ve şartları yerine getirmiş ve makul olarak ruhsatın yenilenmesini bekliyorduk. Şirketimiz, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile ruhsatın yenilenmesi için görüşmelerini sürdürüyor" denildi. Şirket 2010 yılından bu yana Türk makamlarla ve yerel halka Kirazlı projesi üzerine birlikte çalıştıklarını belirtti.

Açıklamada ayrıca Kirazlı çevresindeki yerel halkın projeyi desteklediği ve sosyal medyada projeyle ilgili olarak yanlış bilgiler dolaştığı iddia edildi.

Ayrıca ruhsat yenilenmesinde yaşanan gecikmeden ötürü, maden alanından ilk üretimin öngörüldüğü tarih olan 2020 yılı sonunda gerçekleşemeyeceği, şirketin yeni üretim planlamasıyla ilgili daha detaylı bilgiyi ruhsat yenilenmesinden sonra paylaşacağı bildirildi.

Ekoloji Birliği: Söz konusu alan acilen boşaltılmalı

Kaz Dağları'ndaki projeyi yürüten Doğu Biga Madencilik ise Twitter'dan yaptığı açıklamada, Kirazlı Altın Madeni Projesi'nin 2021 yılında faaliyete geçeceğini iddia etti.

https://twitter.com/BigaDogu/status/1183639900765282304?s=20

Konuyla ilgili açıklama yapan Ekoloji Birliği, Alamos Gold'un söz konusu alanı acilen boşaltması gerektiğini aksi takdirde şirketin işgalci konumunda bulunacağını belirtti. Ekoloji Birliği, konunun yasal anlamda da takipçisi olacağını ifade etti.

https://twitter.com/ekolojibirligi/status/1183726350751993857?s=20

Çanakkale'nin merkeze bağlı Kirazlı Köyü yakınlarında, Alamos Gold şirketinin altın ve gümüş madeni çalışmaları, söylenenden çok daha büyük bir alanda ağaç kesimi ve kazı yapıldığı iddia edilerek tepkilere neden olmuştu.

Maden sahasının yakınında projeye karşı direniş için 26 Temmuz'da "Su ve Vicdan Nöbeti" başlatılmıştı.

https://www.youtube.com/watch?v=yDqw4L6MxS8&feature=youtu.be

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