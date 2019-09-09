Alan Kurdi yardım gemisinde bir intihar girişimi daha

Akdeniz'de hiçbir limana yanaşmasına izin verilmeyen Alman sivil toplum örgütü Sea Eye'a ait yardım gemisi Alan Kurdi'de bulunan sığınmacıların durumu kötüleşiyor.

31 Ağustos'tan beri denizde bekleyen gemideki sekiz sığınmacının birinin güverteden denize atlamaya çalıştığı belirtildi. Sea Eye sözcüsü Gordon Isler Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Alan Kurdi misyonunun yöneticisi bana henüz reşit olmayan bir sığınmacının intihar girişiminde bulunduğu bilgisini verdi. Malta'nın sorumluluğu üstlenmesi için mutlaka birinin yaralanması mı gerekiyor? Bu sorumsuz tutumu nasıl açıklıyorsunuz?" ifadelerini kullandı.

Alan Kurdi yardım gemisi Malta'nın yaklaşık 35 kilometre güneyinde bulunuyor. Gemiye Pazar akşamına kadar herhangi bir limana yanaşmasına izin verilmedi. Alan Kurdi'nin Malta'daki yetkili kurumlardan acilen yanıt beklediği belirtiliyor.

Malta'daki yetkili birimlere verilen bilgilerde, söz konusu sığınmacının "Anoreksi, giderek ruhsal dengesizlik, depresyon ve saldırganlık" belirtileri gösteren 17 yaşında bir Tunuslu olduğu kaydedildi. Gemide bir genç daha intihar girişiminde bulunmuştu. Bu genç ile birlikte dört sığınmacının da Malta'da karaya çıkmasına izin verilmişti. Alan Kurdi, 31 Ağustos'ta kapasitesinin üzerinde dolu olan bir tekneden sekizi 18 yaş altı, 13 sığınmacı kurtarmıştı.