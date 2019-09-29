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Alan Kurdi'nin babası sığınmacı gemisinde görev yapacak

29.09.2019 13:56 | Son Güncelleme

Bodrum kıyılarına vuran cansız bedeninin fotoğrafıyla dünyayı sarsan Alan bebeğin babası Abdullah Kurdi, oğlunun adı verilen Alman sığınmacı kurtarma gemisinde görev yapmaya başlayacağını açıkladı.

Alan Kurdi'nin babası sığınmacı gemisinde görev yapacak

Ailesiyle birlikte Bodrum'dan Yunan adalarına geçmeye çalışırken boğulan ve ölümünün ardından çekilen fotoğrafıyla hafızalara kazınan Suriyeli Alan Kurdi'nin babası, İtalyan La Repubblica gazetesine konuştu.

Abdullah Kurdi, gazeteye verdiği röportajda, üç yaşındayken hayatını kaybeden oğlunun adı verilen Alman kurtarma gemisi hakkındaki bir soru üzerine, böyle bir gemi olduğu için çok mutlu olduğunu söyledi.

Yeniden evlendiğini ve bir bebek beklediklerini ifade eden 45 yaşındaki Abdullah Kurdi, "Oğlum doğar doğmaz, ben de gemiye çıkıp sığınmacıları kurtaracağım. Onlara benim alamadığım yardımı vermek istiyorum" dedi.

"Alan Kurdi" adı verilen sığınmacı kurtarma gemisi, Alman yardım derneği Sea-Eye'a ait. Sea-Eye, bir süre önce askıya aldığı faaliyetlerine önümüzdeki ay yeniden başlayabilmek için bağış toplamaya devam ediyor.

Abdullah Kurdi, şu an Erbil'de yaşadığını ve yönettiği bir dernekle sığınmacı kamplarındaki çocuklara yardım etmeye çalıştığını söyledi.

Abdullah Kurdi ve ailesini Bodrum'dan Yunan adası Kos'a (İstanköy) taşıyan şişme bot Eylül 2015'te alabora olmuştu. Olayda Abdullah Kurdi'nin eşi ve iki çocuğu boğularak hayatını kaybetmişti. Alan Kurdi'nin Bodrum'da kıyıya vuran cansız bedeninin fotoğrafı ise tüm dünyada büyük yankı uyandırmış ve uluslararası kamuoyunun dikkatinin bölgedeki sığınmacı sorununa çekilmesini sağlamıştı.

DW,dpa/CÖ,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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