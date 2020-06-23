Alandaki şok protesto sonrası Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu konuştu

Yurdun çeşitli illerinden Ankara’ya gelen baro başkanları ve avukatlardan oluşan grubu Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu ‘nu ziyaret etti.

Ziyaret sonrasında açıklamada bulunan Feyzioğlu şu ifadeleri kullandı:

"EN YUMUŞAK İNSANLAR BİLE RADİKALLEŞİR"

"Baro başkanlarımızın tepkisi var bu çok doğaldır. Onu da çok demokratik kabul ediyorum. Burada eğer insanları sabaha kadar soğukta, yağmurda bekletirseniz, en yumuşak insanlar bile radikalleşir.

"BEN HEPSİNİ KUCAKLIYORUM"

Devletimizin kucaklaması lazım. Radikalleştirmek marifet değil, yanlış olmuştur. Elbette onlar en yakınlarında oldukları başkanlarına kızacaklar, çok doğal haklarıdır. Ben hepsini kucaklıyorum, hepsini çok seviyorum ve onlar bana kızsalar da, ben onlarla aynı fikirde olmasam da, demokratik haklarını kullanmaları için durmaksızın mücadeleye devam edeceğiz.

Mücadele yöntemimiz ayrı olabilir arkadaşlar, birbirimize yöntemi dayatmak doğru değil, şık değil benim mücadele yöntemim diyalogdur, anlatmaktır. Ben o yani yolda devam edeceğim"

PROTESTO EDİLMİŞTİ

Sabah saatlerinde baro başkanlarını ziyaret etmek için alana gelen Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'nu, baro başkanları sırtını dönerek protesto etmişti.



