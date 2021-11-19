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Alanım dar diyenlere %30'a varan indirimlerle aşırı kullanışlı organizerlar

18.11.2021 18:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Depolama alanları yetersizse veya hareket alanı darsa evler ister istemez karmaşık ve düzensiz görünüyor. Küçük evlerde daha çok göze batan dağınıklık problemi, eviniz büyük olsa dahi katlanması oldukça zor bir durum. Eğer siz de evinizde dağınıklık görünce dayanamıyor, bir düzeniniz olsun istiyorsanız sizin için en kullanışlı organizerları derlediğimiz yazımız aradığınız rehber olabilir!

Alanım dar diyenlere %30'a varan indirimlerle aşırı kullanışlı organizerlar

Farklı ihtiyaçlarınıza yönelik binlerce çeşidi üretilen, evinizi ciddi oranda düzene sokacak olan organizerlar, son zamanlarda fazlaca rağbet gören ürünlerden. Eviniz küçük, depolama alanınız yetersiz veya eşyalarınız çok fazlaysa bu kaotik durumdan kurtulmak için kullanabileceğiniz düzenleyici ürünlerle yerden tasarruf edebilir, yaşam alanınızın her daim derli toplu kalmasını sağlayabilirsiniz. Amazon’un Black Friday kampanyaları sayesinde 14-21 Kasım tarihleri arasında %30 indirimle satın alabileceğiniz organizerlarla evinizde yeni bir dönem başlatın!

1. Odanızı yıldızlarla donatın!

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Sepette %10'a varan indirimler kazanmak için tıklayın!

En temel düzenleyiciler arasındaki kutular, çoğu zaman odanızdaki kurtarıcınız olabiliyor. Çekmecelerinizde dağınık halde duran çoraplarınızın, sürekli dağılan kemerlerinizin, zamanla birbirinize karışan çamaşırlarınızın Meleni Home 4’lü Çekmece Düzenleyici ile her zaman toplu durmasını sağlayabilirsiniz. 2 adet 14x14 cm ve 1 adet 29x29 cm boyutlarındaki kare kutular ile 1 adet 14x28 cm boyutunda dikdörtgen kutuyu içeren bu set, çekmece ve dolaplarınızda ihtiyaç duyduğunuz düzeni size sağlayacak! Lacivert üzerine beyaz yıldızlarla donatılmış bu şık ve kullanışlı organizer setini Prime üyesi olmasanız dahi %30’a varan indirimle satın alabilir, dolaplarınıza çekidüzen verebilirsiniz.

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2. Sehpalarınızı düzene sokma vakti!

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Salonlar, evin en çok dağılan bölümlerinden biri. Okuduğunuz kitaplar, televizyon kumandaları, şahsi eşyalarınız derken farkında olmadan etrafa saçtığınız eşyalar sizi rahatsız ediyor olabilir. Tüm bunları koltuklara veya sehpalarınıza yaymak yerine Meleni Home 5 Bölmeli Başucu Düzenleyici’den edinebilir, eşyalarınızı bir araya toplayabilirsiniz. Önündeki 3 cebine küçük eşyalarınızı koyabilir, büyük gözüne ise geri kalanları doldurabilirsiniz. Üstelik bu organizerı Amazon’un Black Friday indirimlerinden faydalanarak satın alabilmeniz için Prime üyesi olmanıza gerek yok!

Mozaik desenli bu başucu organizerını detaylıca incelemek ve güvenle satın almak için tıklayın!

3. Makyaj çileye dönüşmesin!

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Fırçalar, far paletleri, rujlar ve daha niceleri… Makyaj yapmayı seviyorsanız onlarca makyaj malzemesine sahip olabilirsiniz ancak bu malzemeleri derli toplu tutmak maharet istiyor. İpin ucunu kaçırıp o kadar para döktüğünüz makyaj malzemelerinizi kaybetmek istemiyorsanız bu ürünleri düzenleyecek bir ürüne ihtiyacınız var. PlastArt Makyaj Malzemesi Düzenleyici ile rujlarınızı ayrı haznelerde depolayabilir, fırça bölümüne makyaj fırçalarınızı dizebilir, çekmecelerine ise diğer malzemelerinizi koyabilirsiniz. Oldukça kullanışlı bölmeleri bulunan bu ürünü, Prime üyeliğiniz yoksa dahi %30’a varan indirimle satın alarak masanızdaki düzenin tadını çıkarabilirsiniz.

Bu ürünü merak ediyorsanız daha detaylı incelemek ve satın almak için tıklayın!

4. Dolaplarda karmaşaya son!

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Katladığınız kıyafetlerinizi gruplamak istiyor ama yer bulamıyorsanız dolabınıza asabileceğiniz Helen’s Home 4 Gözlü Katlanabilir Dolap Düzenleyici ile bunu gerçekleştirebilirsiniz. Krem renkli bu kumaş organizer, dolap içindeki karmaşayı ortadan kaldırarak sizi büyük bir dertten kurtaracak. Tişörtlerinizi, pantolonlarınızı, kazaklarınızı ve ev kıyafetlerinizi ayrı ayrı gruplandırabileceğiniz bu ürünün dikey tasarımı sayesinde yerden tasarruf edebilirsiniz. Üstündeki cırt cırtlı bantlar sayesinde istediğiniz yere kolaylıkla asabilirsiniz. Üstelik evinize düzen getirecek bu ürünü indirimli fiyatıyla satın alabilmek için Prime üyesi olmanız gerekmiyor!

Dolaplarınız için gereken düzenleyiciyi bulduğunuzu düşünüyorsanız satın almak için tıklayın!

5. Buzdolaplarınız düzenden nasibini alacak!

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Evde tabii ki yalnızca odalar değil, buzdolapları da dağılabiliyor. Aylık alışverişinizi yaptınız ancak aldıklarınızı sığdıracak yer bulamıyorsanız onları toparlayacak bir organizera ihtiyacınız olabilir. Helen’s Home Buzdolabı İçi Düzenleyici kaplar ile kutu içeceklerinizi, abur cuburlarınızı, hazır çorbalarınızı ve diğer gıda ürünlerinizi istifleyebilirsiniz. Kolaylıkla temizleyebileceğiniz bu ürünün dayanıklı malzemesi sayesinde kapları makinede yıkayabilirsiniz. Bu üründen birkaç tane edinerek dolabınızdaki yiyecek ve içeceklerin düzensiz durmasını önleyebilirsiniz. Amazon Black Friday indirimlerinden faydalanarak Prime üyeliğiniz olmadan da satın alabileceğiniz bu organizerla buzdolabınızı düzene sokabilirsiniz!

Bu ürünü daha detaylı incelemek ve güvenle satın almak için tıklayın!

6. Ayakkabılarınızı düzene sokabilmek için gereken parça!

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Ayakkabılarınız dolaplarınıza sığmıyorsa Meleni Home 10’lu Ayakkabı Düzenleyici Rampa ile bu soruna çözüm bulabilirsiniz. Bu rampalar sayesinde ayakkabı dolabınızda fazladan raflar oluşturabilirsiniz. Böylece yerden tasarruf edebilir, dolaba sığdıramadığınız ayakkabılarınızın ortalıkta gezinmesini önleyebilirsiniz. Dolabınızı hem daha düzenli hem daha kullanışlı bir hale getirmek istiyorsanız bu ayakkabı rampasını Amazon Prime üyeliğine ihtiyaç duymadan %30’a varan indirimle satın alabilirsiniz.

Dolaplarınızın karmaşasına çare arıyorsanız Meleni Home 10’lu Ayakkabı Düzenleyici Rampa’yı detaylıca incelemek ve satın almak için tıklayın!

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7. Banyo dolabınız artık daha düzenli olacak!

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Banyolarda temizlik malzemelerinizi düzenli bir şekilde saklamanızı sağlayacak kadar geniş depolama alanınız olmayabilir. Temizleyiciler dolabınızda dağınık bir şekilde duruyorsa aradığınızı kısa sürede bulmanız pek mümkün değil. Bu durumu ortadan kaldırmak adına temizlik malzemelerinizi kullanım amacına göre gruplayarak depolamak isterseniz Meleni Home 4’lü Banyo Rafı’nı edinebilirsiniz. Üst üste eklenebilen bu raflar sayesinde aradığınızı kolayca bulabilirsiniz. Lavabo altlarınızın kurtarıcısı olacak bu ürünü Prime üyeliğine gerek duymadan indirimli fiyatıyla satın alabilir, dolabınızdaki düzenin keyfini sürebilirsiniz.

Bu ürünü merak ediyorsanız detaylıca incelemek ve satın almak için tıklayın!

8. Yolculuklarınızı daha konforlu bir hale getirin!

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Seyahate çıkarken küçük bir çantaya fazla eşya sığdırabilmek herkesin hayali. Bunu başarabilmek için düzenleyiciler edinmeli, eşyalarınızı istifleyerek çantanızda yer açmalısınız. Helen’s Home Seyahat Tipi Düzenleyici’nin çıkartılabilir bölmeleri ile kozmetik ürünlerinizi gruplayabilir, fileli bölmesine ise ufak ve ince eşyalarınızı yerleştirebilirsiniz. Kaliteli kumaştan üretilen bu mor renkli düzenleyiciyi sağlam sapı sayesinde rahatlıkla taşıyabilirsiniz. Yalnızca seyahatte değil, evinizde de kullanabileceğiniz bu ürünü indirimli fiyatıyla satın alabilmek için Prime üyesi olmanız da gerekmiyor!

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9. Bu set size çok iyi gelecek!

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Seyahatlerinizde işinizi kolaylaştıracak bir diğer ürün, Meleni Home 6 Parça Çok Amaçlı Bavul Düzenleyici! Kaliteli kumaştan üretilen bu 6 parçayla kıyafetlerinizi kullanım amaçlarına göre gruplandırabilirsiniz. Düzenleyicilerin fermuarlı yapısı sayesinde eşyalarınızın bavulda dağılmalarına engel olabilirsiniz. Her parça farklı boyutta olduğu için çoraptan kazağa bütün eşyalarınız için uygun bir organizer bulabileceğiniz bu set ile bavul hazırlamak artık daha kolay olacak. Omuz çantanıza sığdırabileceğiniz kadar küçük parçaları da bulunan bu seti Amazon Prime üyesi olmasanız dahi %30'a varan indirimlerle satın alabilir, gönül rahatlığıyla seyahat edebilirsiniz.

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10. Her istediğinizi kolayca bulacaksınız!

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Günübirlik veya kısa süreli seyahatlere çıkıyor olsanız da yanınızda taşımanız gereken birçok eşya olabilir. Siz de böyle zamanlarda fazlaca eşyaya ihtiyaç duyuyorsanız Çanta İçi Düzenleyici’yi edinebilir, 11 farklı bölmesi sayesinde çantalarınızda eşya kaybetmeye son verebilirsiniz. Telefonunuz, makyaj malzemeleriniz, ilaçlarınız ve aklınıza gelebilecek her eşyanız için ayrı bir bölme bulabileceğiniz bu ürünü Prime üyeliğine ihtiyaç duymadan satın alabilirsiniz.

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