Alanları ne kadar farklı olsa da her işletmenin bir şekilde ihtiyaç duyduğu 10 ürün

1. Yangın Tüpü



Kimse kullanmak istemez ama o duvarda asılı durması insanın içini rahatlatır. Zorunluluktan değil sadece; elektrikli aletler, küçük mutfaklar, yoğun çalışan makineler derken her yerde risk var. Güvende hissettiren sessiz bir varlık gibi… Genelde bir köşede unutulur ama ihtiyaç olduğunda birkaç saniyede hayat kurtarır.

2. İlk Yardım Çantası



Birinin parmağı kesilir, bir başkası mide spazmı geçirir ya da bazen sadece bir yara bandı gerekir. Her işletmede ufak tefek sağlık durumları yaşanır. Çoğu zaman orada bir yerde vardı sanki diye düşünülür ama bulunduğunda herkese huzur verir. İçinde ne var diye merak edip bakanlar da olur, hiç açmadan yıllarca duranlar da… Ama orada olması yeterlidir her zaman.

3. Elektrik Priz Çoklayıcı ya da Uzatma Kablosu

Yeni bir cihaz geldiğinde ya da biri “Şu şarj aletini takabilir miyim?” dediğinde eksikliği hemen hissedilen şey. Hatta çoğu işletmede sabit düzene rağmen sürekli yeri değiştirilir. Çünkü her zaman bir priz daha gerek. Ofiste bilgisayar, atölyede matkap, dükkanda barkod okuyucu derken liste uzar gider.

4. Kettle ya da Su Isıtıcı



İş arasında “Bir çay içelim birazdan.” cümlesinin kıymetini bilmeyen yoktur. Sadece çay da değil, bazen kahve ya da bazen hazır çorba bile çok iyi gidiyor çalışırken. Kış günü sıcak su lazım olur elbette ama bazen de temizlik için kullanılır. Ortak mutfağın gizli kahramanıdır, fişten çekilmediği sürece sessizce hizmet eder. Su kaynadığında çıkan tık sesi bile alışkanlık olur.

5. Etiket Makinesi ya da Etiket Rulosu



Düzenli durması gereken bir raf ya da numaralanması gereken bir koli için aniden lazım olabiliyor. Etiket işi her yerde çıkar. Market de olsan, tekstil de, ofiste klasör dizsen bile bir noktada eline etiket alırsın. Belki de en pratik çözüm yollarından biri. El yazısıyla yazılıp bantlanan etiketler bile bu ihtiyacın göstergesi.

6. Temizlik Kovası ve Paspas Seti



Kimse temizlik konuşmayı sevmez ama herkes temiz yer sever. Hele ki iş yerinde… Birileri bir şey döker, biri ıslak ayakkabıyla girer ya da haftalık temizlik günü gelir çatar. Bu set orada hazır durunca kimse işin büyümesine izin vermez. Bazen paspası tutan müdür bile olur çünkü hijyenin işi olmaz.

7. Yazıcı (ve tabii ki kağıt ve toner)



Her şey dijitalleşti diyoruz ama biri bir şey imzalayacaksa halen yazıcı ihtiyacı çıkıyor birden. Mail atayım dense de çoğu zaman o çıktı lazım oluyor. En çok da “Toner bitmiş galiba…” cümlesi duyuluyor. Yedek kağıt kutusu, sıkışan evraklar, üst üste bastırılmış dökümanlar… Ofis havası biraz da bu manzarayla tamamlanıyor.

8. Kilitli Dolap ya da Küçük Kasa

Bazı belgeler ortalıkta durmaz. Çalışanların kişisel eşyaları da öyle. Güvenli bir alan şart. Anahtarı müdürde duran bir dolap ya da içindekiler sadece sahibinin bildiği bir kasa. Her işletmede az ya da çok böyle bir bölme gerekir. Hem güven hissi verir hem de düzen sağlar.

9. Çöp Kovası ve Poşeti

Hiç konuşulmaz ama yokluğu ilk fark edilen şeydir. Ofiste biten atıştırmalık paketleri, mutfakta çıkan çay posaları ya da etiketlemeden kalan kağıt parçalarının ortalıkta durması hiç güzel bir görüntü oluşturmaz. Her yerde bir çöp oluşur. Kovası yoksa ya da poşeti takılmamışsa işler ister istemez yavaşlar. “Bunu nereye atayım?” sorusunu duymamak için göz önünde ve kolay erişilen bir yerde olması şart.

10. Duvar Saati



Evet herkesin telefonu var ama iş yerinde zamanı bir bakışta görmek halen çok değerli. Hele ki toplantıdan çıkıp mutfağa geçen biri ya da “Kaç dakika kalmıştı?” diye düşünen biri için epey önemli. Sessiz çalışan ve çok da göz yormayan bir saat fark ettirmeden düzenin parçası olur. Sektörünüz ne olursa olsun her işin ihtiyacı olan bu ürünleri ZerGO ile kolaylıkla bulabilirsiniz. ZerGO'nun her işletme için çözüm sunan ürünleri sayesinde işletmenizdeki bütün eksikleri tamamlayabilirsiniz.