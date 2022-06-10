Alanların mutfak yaşamında düzenini sonsuza dek değiştiren, mutfak kolaylaştırıcı ürünler!

Akıllı ve pratik özellikleri sayesinde mutfak yaşamında dönüm noktası yaratacak pek çok ürün bulunuyor. Örneğin; kahve öğütücüler ile kahve çekirdeklerinizi kendiniz öğütebilir, otomatik konserve açacakları ile güç sarf etmeden kapakları kolayca açabilirsiniz. Yağsız mısır patlatma makineleri ile eğlenceli anlar için mısır patlatabilir, bıçak bileyiciler ile körelmiş bıçaklarınızı canlandırabilirsiniz. Ayrıca mikrodalga fırın ve waffle makineleri ile mutfaklarınıza yeni bir soluk getirebilirsiniz. Hazırsanız bu ürünleri inceleyelim!

1. Mutfakların minik yardımcısı: Sinbo So-6901 Konserve Açacağı

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Konserve kapaklarını açmakta zorlanan ve bu yüzden mutfakta çok zaman harcayanlara Sinbo So-6901 Konserve Açacağı tavsiye ediliyor. Otomatik özellikli ürün, pratik kullanıma sahip. Tek dokunuşla çalıştırılabilen motorlu bıçak, dairesel hareket ile konservelerin kolayca açılmasını sağlıyor. Ergonomik tasarımlı ürün, kolayca elde tutuluyor. Ürünün eğimli yapısı, dairesel hareketlerin rahatça yapılmasına olanak tanıyor. LED ışık göstergesi bulunan ürünün en önemli özelliği: farklı boyutlardaki konserveleri kolayca açabilmesi. Kolayca temizlenen ürün, kullanıcısına hijyenik bir kullanım imkânı sunuyor.

2. Pratik ve sevimli: Yui M-99 1200 W Popcorn Mısır Patlatma Makinesi

Mutfağında şirin tasarımlara yer vermeyi sevenler için harika bir seçenek olan Yui M-99 1200 W Popcorn Mısır Patlatma Makinesi, sağlıklı ve pratik şekilde mısır patlatmayı sağlıyor. Ürünün yağ kullanmadan mısır patlatabilmesi en önemli özelliği sayılıyor. Böylece daha sağlıklı mısır keyfi yaşanmasının yanı sıra ürünün çabuk kirlenmesinin de önüne geçiliyor. İç haznenin dönebilmesi mısırların hızlıca ısınmasını sağlıyor. Ayrıca ürünün üst kısmındaki delikli ızgara, aşırı ısınma sorununun önüne geçiyor. Yine üst kısmında yer alan kapak, ölçü kabı olarak kullanılabiliyor. Tek seferde 40 gram mısır patlatabileceğiniz bu ürüne şans vermeye ne dersiniz?

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3. GoldMaster Creme 1000 W Aşırı Isınmaya Dayanıklı Waffle Makinesi ile lezzeti yakalayın

Waffle tutkunlarına sıklıkla tavsiye edilen GoldMaster Creme 1000 W Aşırı Isınmaya Dayanıklı Waffle Makinesi, mutfakta keyifli ve lezzet dolu anlar yaşanmasını sağlıyor. En iyi waffle makineleri arasında yer alan ürün, ayarlanabilir ısı kontrolü ve yanmayan sap gibi özellikleri sayesinde güvenli kullanım imkânı yaratıyor. Ayrıca kırmızı ve yeşil renklerindeki güç ışıkları, ürünün çalışma durumu hakkında bilgi sahibi olunmasını sağlıyor. Akıllı tasarıma sahip olan iç yüzey, taşma yapmayı engellediği gibi temizlik konusunda da kolaylık sağlıyor. Böylece waffle keyfiniz zahmetsiz şekilde gerçekleşiyor.

4. Anadolu Saray Çarşısı Paslanmaz Çelik Kolay Bıçak Bileme Keskinleştirme Aparatı ile kör bıçaklara son!

Körelen bıçaklar çoğu zaman mutfakta işleri zorlaştırıyor. Bu sorundan şikâyet edenlerin Anadolu Saray Çarşısı Paslanmaz Çelik Kolay Bıçak Bileme Keskinleştirme Aparatı'na göz atması gerekiyor. Paslanmaz çelikten üretilen ürün, güvenli ve uzun ömürlü kullanım sunuyor. İki tekerlekli sistemi sayesinde kısa sürede bıçakları keskinleştiren aparat, birçok işin hızlıca halledilmesine yardımcı oluyor. Ürünün kenar kısımlarında montaja uygun delikler bulunuyor. Böylece mutfakta istenen herhangi bir bölgeye rahatlıkla monte edilebiliyor. Ayrıca ürünün uygun fiyata sahip olması ekonomik açıdan önemli bir avantaj sunuyor.

5. Zamandan tasarruf edin: Samsung MS23F300EEK 23 litre Siyah Mikrodalga Fırın

Günü dolu dolu yaşayan ve mutfağa çok az zaman ayırabilen kişilerin imdadına Samsung MS23F300EEK 23 litre Siyah Mikrodalga Fırın yetişiyor. Akıllı sistemi sayesinde birçok pişirme programı sunan mikrodalga fırın, en kısa zamanda istenilen yemeğin pişirilmesini sağlıyor. Üçlü dağıtım sistemi kullanan ürün, ısının her yönden eşit şekilde yönlendirilmesini sağlıyor. Böylece yiyeceğin bir tarafının ısınıp diğer tarafının soğuk kalma probleminin önüne geçiliyor. Mikrodalga fırın, şık tasarımıyla da dikkatleri üzerine topluyor. Her mutfağa kolayca uyum sağlayıp estetik görünüm kazandıran ürünü yakından incelemeye ne dersiniz?

6. Philips HR2602/00 Daily Collection Smoothie Mini Blender ile içeceklerinizi kolayca hazırlayın

Farklı lezzetler denemeyi seven ve bunu mutfağında kolayca uygulamak isteyenler için Philips HR2602/00 Daily Collection Smoothie Mini Blender harika bir seçenek! 350 W motoru ve 4 bıçağı ile öne çıkan ürün, buz ve çeşitli katı gıdaları kolayca parçalayabiliyor. Ürünün güçlü yapısı, 30 saniye içinde smoothie, milkshake ve buzlu karışımların pürüzsüz şekilde yapılmasını sağlıyor. Blenderın yanındaki taşıma şişesi, hazırlanan karışımların park ve piknik gibi dış ortamlarda da keyifle içilmesine imkân tanıyor. Kolayca temizlenen ürün, elde veya bulaşık makinesinde rahatça yıkanabiliyor.

7. Çok amaçlı kullanım: Arzum AR1034 Kahve Öğütücü

Arzum AR1034 Kahve Öğütücü, kahve tutkunlarının mutfaklarından eksik etmemesi gereken bir ürün. Otomatik yapısı sayesinde kahve çekirdeklerini kolayca öğüten cihaz, rahat kullanıma sahip. Ürünün 150 W gücündeki motoru ve paslanmaz çelik bıçakları, kaliteli ve uzun ömürlü bir kullanım imkânı sunuyor. En önemli özelliği güçlü yapısı sayesinde kahve çekirdeklerinin yanı sıra fındık, fıstık, ceviz, kesme şeker ve karabiber de öğütebilmesi oluyor. Böylece mutfaklarda kullanıcılarına geniş kullanım çeşitliliği sağlıyor. Cihaz, üst kısmında cam pencere bulundurduğu için ürünün kapağını açmadan öğütme işlemi gerçekleşebiliyor.

8. Philips HD7462/20 Kahve Makinesi ile eşsiz kahve deneyimi

En iyi filtre kahve makinesi modelleri arasında öne çıkan Philips HD7462/20 Kahve Makinesi, geniş sürahisi sayesinde tek seferde 15 fincanlık kahve hazırlayabiliyor. Ürün, 1.2 litre kapasitesinde sürahiye sahip olmasına rağmen kompakt tasarımı sayesinde mutfakta az yer kaplıyor. Kahve hazırladıktan 30 dakika sonra kendi kendine kapanabilen ürün, hem enerji tasarrufu hem güvenli kullanım sağlıyor. Ayrıca LED ışık göstergesi sayesinde cihazın çalışma durumu hakkında bilgi alabiliyorsunuz. Makinenin damlama sorunu yaşatmaması, olumlu özellikleri arasında bulunuyor.

9. Sağlığına dikkat edenlere: Grundig Fr 4032 A Az Yağlı Pişirici

Sağlıklı beslenmek ve yiyeceklerini kısa sürede pişirmek isteyenlere Grundig Fr 4032 A Az Yağlı Pişirici tavsiye ediliyor. Çok az yağ kullanarak harikalar yaratabilen ürün, mutfakta kısıtlı zamanı olanların mutlaka göz atılması gerekenler listesinde bulunuyor. 1300 W güç kullanan cihaz, yiyeceklerin en hızlı şekilde pişirilmesini sağlıyor. Ürünün 3 litre pişirme haznesine sahip olması, tek seferde çoklu porsiyonlar pişirilmesine olanak tanıyor. Pişirme işlemi tamamlandığında otomatik olarak kendini kapatan cihaz, yapışmaz kaplaması sayesinde kolayca temizlenebiliyor.

10. Akıllı ve kullanışlı: Narpump Damacana Pompası

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Narpump Damacana Pompası, mutfaklara akıllı dokunuş yaparak zamandan tasarruf edilmesini sağlıyor. Tek dokunuşla 1 dakikada 2 litre suyu damacanadan sürahiye aktarabilen ürün, işlem tamamlandığında kendini kapatıyor. Böylece sürahiyle damacana başında beklenerek yaşanan zaman kaybının önüne geçiliyor. Otomatik motoru olan ürün, damacanaya tam oturuyor ve hava geçirgenliğine izin vermiyor. Bu sayede bakteri oluşumunun önüne geçiliyor ve her bardakta temiz bir su keyfi yaşatıyor. Şarjla çalışan damacana pompası, tam dolu şarjla 50 güne kadar kullanılabiliyor. Ayrıca ufak boyutu sayesinde kolayca taşınıp farklı ortamlarda da kullanım imkânı sunuyor.