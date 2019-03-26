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Alanson: Yokluklardan bugünlere geldik

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2019 15:17 | Son Güncelleme

Esenler’de "Mazhar Olmak" isimli söyleşi programında konuşan ünlü sanatçı Mazhar Alanson, “Her şeyin ulaşılabilir olması çok güzel.

Esenler’de "Mazhar Olmak" isimli söyleşi programında konuşan ünlü sanatçı Mazhar Alanson, “Her şeyin ulaşılabilir olması çok güzel. O kadar yokluk çektik ki şimdi her şeyin ulaşılabilir olması enteresan geliyor” dedi.
Esenler Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü’nün kültür-sanat etkinlikleri kapsamında MFÖ grubunun vokalisti, şarkıcı ve söz yazarı Mazhar Alanson’un katılımıyla, "Mazhar Olmak" isimli söyleşi ve akustik konser programı düzenlendi. Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi’nde gerçekleşen programa, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu’nun yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.
Programda hem geçmişten günümüze müzik hayatının perde arkasından kesitler aktaran hem de anılarına yer veren Alanson, unutulmaz şarkılarını da sevenleri için seslendirdi.
Eskiden gitar yoktu, şimdi her bütçeye göre var
Bugünlere yokluklardan geldiklerini belirten Alanson, “İmza günü için bir gitar dükkanına gittim. Yok, yoktu içeride. Sanki bir Avrupa ülkesindeki gitar dükkanı gibiydi. Şimdi her şeyin böyle ulaşılabilir olması çok güzel. Eskiden gitar yoktu, şimdi her bütçeye göre gitar var. Yanımızda çalışan Türkmenistanlı bir kız var. Neden buraya geldiklerini sorduğumda bana ‘Burada her şey var’ dedi. Bana enteresan geldi. O kadar yokluklarla başladık ki şimdi her şeyin olduğunun farkında değilim” diye konuştu.
Kültür sanatta marka olacağız
Esenler’de 6 yıl öncesine kadar kültür programları için donanımlı bir salon olmadığını ifade eden Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, Esenler’in kültür sanatta çok büyük atak yaptığını belirterek, "Türkiye’de İstanbul’da hangi değer varsa hepsini Esenlerlilerle buluşturmak istiyoruz. Bu kapsamda "Mazhar Olmak" programıyla Mazhar Alanson’la buluşturduk. Esenler, kültürde sanatta çok önemli hamleler yaparak, çok önemli değişimler gerçekleştirdi. Bundan 6 yıl önce salonumuz yoktu; fakat şimdi bu salon gibi salonlarımız var. Sadece bir ayda kültür sanat faaliyetlerimize katılan vatandaşlarımızın sayısı 150 bin civarına ulaştı. İstanbul’da kültür sanatta en yüksek katılıma sahip olan ilçe Esenler. Bundan sonra Esenler’de çok daha büyük bir hamle yapacak ve 15 Temmuz Millet Bahçesi’nde çocuk olimpiyatları ve gençlik merkezleriyle birlikte Esenler marka şehir haline gelecek" şeklinde konuştu.

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