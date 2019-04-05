Alanya Belediye Başkanı Yücel, mazbatasını aldı

Yerel seçimlerde en yakın rakibine 34 bin 891 oy fark atarak Alanya Belediye Başkanlığı görevine yeniden seçilen Adem Murat Yücel, mazbatasını aldı.

Cumhur İttifakı’nın Alanya Belediye Başkan adayı olarak seçime giren ve en yakın rakibi Millet İttifakı’nın adayı Abdullah Sönmez’e 34 bin 891 oy fark atarak Alanya Belediye Başkanlığı görevine yeniden seçilen Adem Murat Yücel, 3 günlük itiraz süresinin ardından bugün Alanya Adliyesinde mazbatasını törenle aldı. Başkan Yücel’e eşi Yıldız Yücel, MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan, MHP İl Başkanı Mustafa Aksoy, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu ve MHP İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan da eşlik etti.

"Biz Allah rızası için her şeyi yapmaya hazırız"

Alanya İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hakim Tevfik Caner ve Alanya İlçe Seçim Kurulu Müdürü Cemal Yüzer tarafından mazbatasını aldıktan sonra kısa bir konuşma yapan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, ilk olarak Cumhur İttifakı ekibi ve Alanya halkına teşekkür etti. Yücel, "Benim bu 4’üncü mazbatam. Allah’a çok şükür bugüne kadar anlımız açık başımız dik olarak 4’üncü dönemimize girdik. İnşallah 4’üncü dönemin sonunda da anlımız açık, başımız dik olarak görevimizi layıkıyla tamamlamak nasip etsin. Kazanan Antalya’mız ve Alanya olsun. Biz Allah rızası için her şeyi yapmaya hazırız" dedi.