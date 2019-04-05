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Alanya Belediye Başkanı Yücel, mazbatasını aldı

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.04.2019 17:28 | Son Güncelleme

Yerel seçimlerde en yakın rakibine 34 bin 891 oy fark atarak Alanya Belediye Başkanlığı görevine yeniden seçilen Adem Murat Yücel, mazbatasını aldı.Cumhur İttifakı’nın Alanya Belediye Başkan adayı olarak seçime giren ve en yakın rakibi Millet İttifakı’nın adayı Abdullah Sönmez’e 34 bin 891 oy fark atarak Alanya Belediye Başkanlığı görevine yeniden seçilen Adem Murat Yücel, 3 günlük itiraz süresinin ardından bugün Alanya Adliyesinde mazbatasını törenle aldı.

Yerel seçimlerde en yakın rakibine 34 bin 891 oy fark atarak Alanya Belediye Başkanlığı görevine yeniden seçilen Adem Murat Yücel, mazbatasını aldı.
Cumhur İttifakı’nın Alanya Belediye Başkan adayı olarak seçime giren ve en yakın rakibi Millet İttifakı’nın adayı Abdullah Sönmez’e 34 bin 891 oy fark atarak Alanya Belediye Başkanlığı görevine yeniden seçilen Adem Murat Yücel, 3 günlük itiraz süresinin ardından bugün Alanya Adliyesinde mazbatasını törenle aldı. Başkan Yücel’e eşi Yıldız Yücel, MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan, MHP İl Başkanı Mustafa Aksoy, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu ve MHP İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan da eşlik etti.

"Biz Allah rızası için her şeyi yapmaya hazırız"
Alanya İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hakim Tevfik Caner ve Alanya İlçe Seçim Kurulu Müdürü Cemal Yüzer tarafından mazbatasını aldıktan sonra kısa bir konuşma yapan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, ilk olarak Cumhur İttifakı ekibi ve Alanya halkına teşekkür etti. Yücel, "Benim bu 4’üncü mazbatam. Allah’a çok şükür bugüne kadar anlımız açık başımız dik olarak 4’üncü dönemimize girdik. İnşallah 4’üncü dönemin sonunda da anlımız açık, başımız dik olarak görevimizi layıkıyla tamamlamak nasip etsin. Kazanan Antalya’mız ve Alanya olsun. Biz Allah rızası için her şeyi yapmaya hazırız" dedi.

Meclis üyeleri de mazbatalarını aldı
Öte yandan yeni dönemde Cumhur İttifakı’nın üyesi olarak Alanya Belediye Meclisi’nde görev alacak Kerim Aydoğan, Mehmet Ali Kiriş, Ali Şahin, Alper Birer, Melike Nazifoğlu, Pauline Müftüoğlu, Tunahan Kasapoğlu, Muammer Özbudak, Mehmet Ali Tekin, Bilal Azak, Kerim Ertekin, Meliha Aras Erdoğan, Mustafa Sünbül, Ahmet Dayanç, Nuri Tokuş, Arif Tok, Emine Hacıgökmen Çalış, Kayhan Balta, Ali Rıza Kayacı, Mehmet Babaoğlu, Mehmet Şenli, Adem Er, Mustafa Tuna, Fevzi Aladdinoğlu ve Mustafa Toksöz de mazbatalarını aldı.

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