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  4. Alanya'da 6 katlı apart otelde korkutan yangın! Tatilciler tahliye edildi

Alanya'da 6 katlı apart otelde korkutan yangın! Tatilciler tahliye edildi

12.07.2021 23:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'nın Alanya ilçesinde apart otelin çatı katında çıkan yangın nedeniyle konaklayanlar tedbir amaçlı tahliye edildi. Yangın ise itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınarak, söndürüldü.

Alanya’nın Kızlarpınarı Mahallesi’nde 6 katlı bir apart otelin çatı katında saat 19.30 sıralarında yangın çıktı.

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Çamaşırhane bölümünde çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangın, kısa sürede diğer bölümlere de sıçradı.

TATİLCİLER TAHLİYE EDİLDİ

Bu sırada içeride bulunan müşteriler tedbir amaçlı hemen tahliye edildi. Otel çalışanlarının ihbarıyla olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesine bağlı Alanya İtfaiye Birimi ekipleri yangına müdahale etti.

OTELDE MADDİ HASAR OLUŞTU

6 araç ve 15 personelle müdahale edilen yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangın sonrası otelde maddi hasar meydana geldi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
antalya yangın Alanya
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