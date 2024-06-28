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Alanya'da baba-oğul, sokak ortasındaki kavgada 3 kişiyi bıçakladı: 1 ölü, 2 yaralı

28.06.2024 00:56
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Antalya'nın Alanya ilçesinde sokak ortasında çıkan tartışma cinayetle bitti. Baba- oğul, kavgada 3 kişiyi bıçakladı. Olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı.

Alanya'da baba-oğul, sokak ortasındaki kavgada 3 kişiyi bıçakladı: 1 ölü, 2 yaralı

Olay, saat 19.00 sıralarında Tosmur Mahallesi’nde meydana geldi. H.P. ve oğlu H.P. ile Mehmet T. (36), kardeşi Hüseyin T. ve Abdullah S.arasında tartışma çıktı.

BABA-OĞUL GÖZALTINA ALINDI

Büyüyen tartışmanın ardından Mehmet T., Hüseyin T. ve Abdullah S. vücutlarının farklı yerlerinden bıçaklandı. Olayı gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

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İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Mehmet T., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Diğer yaralıların tedavisinin sürdüğü öğrenildi. H.P. ve oğlu ise polis tarafından gözaltına alındı. Olay sonrası yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı. (DHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Express


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cinayet antalya Alanya
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