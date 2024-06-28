Alanya'da baba-oğul, sokak ortasındaki kavgada 3 kişiyi bıçakladı: 1 ölü, 2 yaralı

Olay, saat 19.00 sıralarında Tosmur Mahallesi’nde meydana geldi. H.P. ve oğlu H.P. ile Mehmet T. (36), kardeşi Hüseyin T. ve Abdullah S.arasında tartışma çıktı.

BABA-OĞUL GÖZALTINA ALINDI

Büyüyen tartışmanın ardından Mehmet T., Hüseyin T. ve Abdullah S. vücutlarının farklı yerlerinden bıçaklandı. Olayı gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Mehmet T., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Diğer yaralıların tedavisinin sürdüğü öğrenildi. H.P. ve oğlu ise polis tarafından gözaltına alındı. Olay sonrası yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı. (DHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır





