Alanya'da 'bayrak tutan bozkurt heykeli' tartışması: MHP'liler tepki gösterdi, belediyeden açıklama geldi

Alanya'da 28 Ağustos 2023'te Cumhuriyet'in 100'üncü yılına özel Atatürk silüeti ve Atatürk'ün 1936 yılında Kahramanmaraş Kalesi'ne yaptırdığı 'Bayrak Tutan Bozkurt Heykeli', dönemin Belediye Başkanı Adem Murat Yücel tarafından ilçe girişindeki tepeye yerleştirildi.

Heykelin önceki gece yeni belediye yönetimi tarafından kaldırılmasının ardından MHP'li bir grup, gece saatlerinde alana yeni bir heykel yerleştirdi. Konuya ilişkin MHP Alanya İlçe Başkanlığında bugün düzenlenen toplantıya, MHP Antalya İl Başkanı Onur Temel, MHP Alanya İlçe Başkanı Mustafa Sünbül, Ülkü Ocakları Antalya İl Başkanı Oğuzhan Dinçer ve çok sayıda partili katıldı. Toplantıda, heykelin yapımını gerçekleştiren dönemin Belediye Başkanı Adem Murat Yücel de yer aldı.

"NEDEN RAHATSIZLIK DUYMAKTADIR"

Toplantının ardından partililer, Hükümet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na yürüdü. Burada saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okunduktan sonra MHP Antalya İl Başkanı Onur Temel açıklama yaptı. Temel, bozkurt heykelinin kaldırılmasının Türk milletinin kutsal değerlerine ve tarihine yapılan saldırı olduğunu belirterek, "Alanya Belediye Başkanı, bundan neden rahatsızlık duymaktadır. Türk milletine, bayrağımıza, Türklüğümüze ve Atatürk'ün aziz hatırasına karşı bir rahatsızlığı mı vardır? Bu soruların cevabını bir an önce kendisinden bekliyoruz. Bu konuda tüm yasal haklarımızı sonuna kadar kullanacağız" dedi. Açıklamanın ardından partililer, heykelin bulunduğu Alanya'nın girişindeki Ulaş mevkisine gitti. Burada açıklama yapan Ülkü Ocakları Antalya İl Başkanı Oğuzhan Dinçer de heykelin kaldırılmasına tepki gösterdi. Dinçer, bozkurt heykelinin Türk milletinin bağımsızlık ve direniş sembolü olduğunu vurguladı.

BELEDİYEDEN HEYKEL AÇIKLAMASI

Alanya Belediyesi'nden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, kararın gerekçelerine vurgu yapıldı. Açıklamada, heykelin kaldırılmasının Türk milletinin değerlerine bir karşıtlık taşımadığı, aksine Alanya'nın çok kültürlü ve hoşgörülü yapısını koruma hedefiyle alındığı belirtildi. Açıklamada, Alanya'nın her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turisti ağırlayan, huzur ve hoşgörü içinde bir arada yaşanan bir dünya kenti olduğu vurgulandı. Bu çok kültürlü yapının belediye yönetiminin en önemli değerlerinden biri olduğuna dikkat çekilerek, alınan tüm kararlarda bu anlayışın rehber edinildiği belirtildi.

"TARİHİ BAĞLAMDAN UZAKLAŞAN ALGILAR"

Açıklamada, bayrak tutan bozkurt heykelinin kaldırılmasıyla ilgili eleştirilerin tarihi bağlamdan kopuk olduğu ve tartışmaların heykelin amacı ve algısıyla bağdaşmadığı ifade edildi. Alanya'daki heykelin, bu tarihsel arka plandan yoksun olduğu ve yakın geçmişte belirli siyasi görüşlerle ilişkilendirilmiş bir figür olarak algılandığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Heykelin kaldırılması kararımız, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mirasına ya da Türk milletinin değerlerine bir karşıtlığı temsil etmemektedir. Atatürk'ün, Cumhuriyetimizin temelini oluşturan birleştirici ilkeleri, bizim de her zaman rehberimizdir. Ancak Alanya'daki heykel, belirli siyasi çağrışımlarla özdeşleşmiş bir figür olarak algılanmış ve şehrimizin evrensel ve kapsayıcı kimliğine uygun olmadığı için kaldırılmıştır. Amacımız, Alanya'nın birleştirici kimliğini ve çok kültürlü yapısını geleceğe taşımaktır. Geçmişte, kamuoyuna danışılmadan alınan kararların yarattığı ayrışmaları gidermek ve toplumsal barışı pekiştirmek önceliğimizdir. Şehrimizin girişine yerleştirilecek her sembolün, tüm Alanya halkını ve şehrimizin birleştirici kimliğini yansıtması gerektiğine inanmaktayız. Halkımızın sağduyusuna ve ortak değerlerimize olan bağlılığına güveniyoruz. Bu süreçte bizleri anlayan ve destekleyen tüm Alanya halkına teşekkür ediyoruz. Alanya'nın huzurunu, hoşgörüsünü ve birleştirici ruhunu korumak hepimizin ortak sorumluluğudur."

(DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır