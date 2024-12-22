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  4. Alanya'da feci kaza! Yoldan çıkan kamyonet 25 metre yuvarlandı

Alanya'da feci kaza! Yoldan çıkan kamyonet 25 metre yuvarlandı

22.12.2024 17:39
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Antalya'nın Alanya ilçesinde yoldan çıkıp 25 metrelik uçurumdan yuvarlanan kamyonetteki İrem Alanay (9) hayatını kaybetti, babası sürücü İbrahim Alanay (34) ise yaralandı.

Alanya'da feci kaza! Yoldan çıkan kamyonet 25 metre yuvarlandı

Kaza, saat 12.30 sıralarında Alanya'nın Uzunöz Mahallesi Kuzyaka mevkisinde meydana geldi. İbrahim Alanay’ın kontrolünü kaybettiği kamyonet, yaklaşık 25 metreden yuvarlandı.

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Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarıyla olay yerine ekipler sevk edildi. Yapılan incelemede, araçta bulunan İbrahim Alanay'ın çocuklarından İrem Alanay'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

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Yaralanan İbrahim Alanay ambulansla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Alanay’ın diğer çocuğu Ömer Asaf Alanay (6) ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. İrem Alanay'ın cansız bedeni Alanya Belediye Morgu'na kaldırıldı. (DHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Alanya kaza
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