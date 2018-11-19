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Alanya'da kıyıya vuran canlı balon balığı şaşkına çevirdi: Siyanürden daha zehirli…

YAŞAM HABERLERİ  | 19.11.2018 17:23 | Son Güncelleme

Antalya'nın Alanya ilçesinde Kleopatra Plajı'nda kıyıya vuran canlı balon balığı görenleri şaşkına çevirdi. Sahilde balon balığını cep telefonu ile görüntüleyen Yunus Yavuz, 'Siyanürden çok çok daha zehirli olduğu söyleniyor. Bu balık Uzak Doğu’da daha çok tanınıyor' dedi.

Alanya'da kıyıya vuran canlı balon balığı şaşkına çevirdi: Siyanürden daha zehirli…

Sabah saatlerinde deniz keyfi yapmak için Kleopatra Plajı’na gelen yerli ve yabancı turistler, kıyaya vuran ve çırpınan balon balığını görünce panik içinde sudan çıktılar. Kumsala çıkartılan 1.5 kilogram ağırlığında, 50-60 santimetre uzunluğundaki balon balığını sahildeki turistler de ilgiyle izlediler. Siyanürden 50 kat daha zehirli olduğu bilinen balon balığı, daha sonra sahildekiler tarafından tekrar denize atıldı.

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Sahilde balon balığını cep telefonu ile görüntüleyen Yunus Yavuz, arkadaşlarının kıyıya vuran bir balon balığı bulduğunu söyledi. Yavuz, ”Balık halen canlı durumda ve bayağı büyük, 50 cm falan var. Siyanürden çok çok daha zehirli olduğu söyleniyor. Bu balık Uzak Doğu’da daha çok tanınıyor. Oranın özel aşçıları tarafından hazırlanarak yeniliyor. Türkiye’de halen bu alanda çalışma yok” dedi.

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Sahil kenarında balık avlayan amatör balıkçılıklar da oltalarına çok sayıda balon balığı takıldığını belirttiler. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
balon balığı Alanya kleopatra plajı Antalya

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