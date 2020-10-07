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Alanya'da makilik alanda korkutan yangın

YAŞAM HABERLERİ  | 07.10.2020 19:02 | Son Güncelleme

Antalya'nın Alanya ilçesinde, makilik alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Yaklaşık 6 hektar makilik alanın zarar gördüğü yangın bölgesinde, soğutma çalışmaları sürüyor.

Alanya'da makilik alanda korkutan yangın

Alanya'nın Güzelbağ Mahallesi'ndeki makilik alanda, saat 13.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle bir anda büyüyen alevleri görenlerin ihbarı üzerine, bölgeye yangın söndürme ekipleri yönlendirildi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, bir tepenin eteğinde başlayıp, rüzgarla birlikte zirveye doğru yayılan yangına havadan ve karadan müdahale etmeye başladı.

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3 helikopter, 1 amfibi uçak, 19 arazöz, 4 ilk müdahale aracı, 80 yangın işçisi ve 15 teknik elemanla müdahale edilen yangın, uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınabildi. Yaklaşık 6 hektarlık makilik alanın zarar gördüğü yangın bölgesinde, soğutma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

DHA

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