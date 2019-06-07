HABER

Alanya'da Rus turist şoku! Önce köpeği tekmeledi, sonra iş yeri sahibini yumrukladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.06.2019 12:00 | Son Güncelleme

Antalya’nın Alanya ilçesinde agresif Rus turist alışveriş için girdiği markette önce köpeği tekmeledi, ardından iş yeri sahibine yumruk ve kafa attı. O anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, 30 Mayıs günü saat 22.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hediyelik eşya ve market işletmeciliği yapan Metin Ömeroğlu, iş yerine gelen Rus uyruklu müşterisinin saldırısına uğradı. Eşiyle beraber alışveriş için markete giren İgor Nekludov isimli Rus müşteri, reyonlar arasında dolaşırken, Ömeroğlu’nun köpeği ile karşılaştı. Küçük köpek koşuşturma sırasında eşinin üzerine doğru gidince, Nekludov köpeğe tekme attı.

Rus müşteri, bu durumu fark ederek tepki gösteren Ömeroğlu’na ise önce yumruk ardından kafa atarak burnunu kırdı. Rus turist Nekludov, eşiyle beraber olay yerinden hızla uzaklaşırken, burnu kırılan Ömeroğlu kanlar içinde kaldı.
O anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Olaydan sonra Rus turistten şikayetçi olan Ömeroğlu, yetkililerden yardım istedi.

'KÜSTAH ŞAHIS ŞU ANDA GÜNEŞ KREMİ SÜRÜP TATİLİNE DEVAM ETMEKTE'

'KÜSTAH ŞAHIS ŞU ANDA GÜNEŞ KREMİ SÜRÜP TATİLİNE DEVAM ETMEKTE'
İş yeri sahibi yaşadığı talihsizliği sosyal medya hesabında da paylaştı. Alanya Belediyesi ve Adalet Bakanlığını etiketleyerek saldırgan turistin cezalandırılmasını isteyen Ömeroğlu, sosyal medya paylaşımında, "Kendi ülkemde, kendi iş yerimde köpeğimin ısırdığını iddia edip 3 kilogram ağırlığındaki köpeğime sert bir şekilde tekme attı.
Buna rağmen benim ona sakin olması gerektiğini söylemeye gittiğimde birde bana kafa atarak burnumu kıran Rus uyruklu Igor Nekludov adlı küstah şahıs şu anda Alanya’da güneş kremi sürüp tatiline devam etmekte. Bakalım bu güzel ülkemizin hukuk ve adaleti kendi insanlarını ne kadar önemsiyor izlemekte olacağım" şeklinde ifadeler kullandı. (İHA)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Antalya turist

En Çok Okunan Haberler

Ters laleleri toplayanlara 180 bin lira idari para cezası

Ters laleleri toplayanlara 180 bin lira idari para cezası

Aleyna'nın bikinili hali olay! Tepki gösterdi

Aleyna'nın bikinili hali olay! Tepki gösterdi

Ünlü basketbolcuyla aşk yaşıyor!

Ünlü basketbolcuyla aşk yaşıyor!

CHP'li milletvekili hayatını kaybetti

CHP'li milletvekili hayatını kaybetti

ABD'den S-400 açıklaması!

ABD'den S-400 açıklaması!

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Adana'da görenlerin içini acıtan olay!

Adana'da görenlerin içini acıtan olay!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

İnsan seli! İstanbul'da Adalar izdihamı

İnsan seli! İstanbul'da Adalar izdihamı

Tekirdağ Çorlu'da korkunç kaza!

Tekirdağ Çorlu'da korkunç kaza!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Trafik kazalarında 52 kişi hayatını kaybetti

Trafik kazalarında 52 kişi hayatını kaybetti

Uşak'ın gizli bahçesi keşfedilmeyi bekliyor

Murat Dağı'nın eteklerindeki gizli bahçe görenleri mest ediyor

Çanakkale Boğazı'nda hareketli anlar

Boğaz'da hareketli anlar! Sahil güvenlik devreye girdi

Denizde kulaç atacak yer kalmadı

Denizde kulaç atacak yer kalmadı

Yargıtay'dan çok konuşulacak 'nişan' kararı

Yargıtay'dan çok konuşulacak 'nişan' kararı

O kentte su parkları doldu taştı

O kentte su parkları doldu taştı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.