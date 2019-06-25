HABER

Alanya'da sıcaktan bunalan soluğu denizde aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.06.2019 15:55 | Son Güncelleme

Antalya'nın Alanya ilçesinde sıcak havayı fırsat bilen yerli ve yabancı tatilciler, soluğu plajlarda aldı.

Hava sıcaklığının 33 derece, nem oranının yüzde 58, deniz suyu sıcaklığının ise 28 ölçüldüğü, Damlataş, Kleopatra ve Keykubat plajlarına akın eden yerli ve yabancı tatilciler denize girerek serinledi. Güneşlenmeyi tercih edenler ise şezlongları doldurdu. Bazı tatilciler ise kendilerini kızgın kuma atarak güneşlenip kitap okudu. Deniz kenarında uzanarak dalgalarla serinleyen turistlerden bazıları ise uykuya daldı. Deniz yataklarıyla açılarak güneşlenen turistler ve kumsalda oynayan çocuklar da renkli görüntüler oluşturdu. Bazıları da günübirlik tekne turlarına çıkarak ve teleferiğe binerek Alanya'nın doğal güzelliklerinde gönüllerince eğlenme fırsatı buldu.

Alanya’da aşırı sıcaktan bunalan tatilciler sahile akın etti

Her sezon Almanya’dan Alanya’ya tatile geldiğini aktaran Yunus Yavuz, şehrin çok güzel olduğunu söyledi. Yavuz, "Almanya’dan geliyorum böyle bir denizimiz olduğu için çok şanslıyız ama yeterince koruyamıyoruz. İnsanlardan istediğim bu güzel denizi ve kumsalı yeterince temiz tutmasıdır. Temiz olursa turizm açısından çok daha iyi olacak.
Alanya plajlarıyla cennet bir şehir, herkesin buraya gelmesini tavsiye ediyorum. Alanya deniziyle cennet ama halkımızın temizlik konusunda biraz daha dikkatli olması gerekiyor. Özellikle gece saatlerinde gelenler pet şişesi ve çöplerini bırakıyorlar. Onlar biraz daha dikkat eder çok daha güzel olacak. Herkes bu turizmden zaten ekmeğini yiyor" dedi.

MEVSİM NORMALLERİNİN 3 İLE 7 DERECE ÜZERİNDE

MEVSİM NORMALLERİNİN 3 İLE 7 DERECE ÜZERİNDE
Antalya'da bu hafta boyunca hava sıcaklıklarının bölge genelinde artacağı ve mevsim normallerinin 3 ila 7 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Yaklaşık iki haftadır Akdeniz bölgesinin büyük bir bölümünde ve özellikle iç kesimlerde gök gürültülü sağanak yağışlara neden olan sistem hafta sonu beklentilere uygun olarak etkisini kaybetti. Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan son açıklamada, bu hafta boyunca hava sıcaklıklarının bölge genelinde artacağı ve mevsim normallerinin 3 ila 7 derece üzerinde seyredeceği belirtildi.
Açıklamada, "Ancak hafta sonunda Cuma gününden itibaren Karadeniz üzerinden gelmesi beklenilen serin ve yağışlı sistem ile birlikte mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının azalacağı ve mevsim normalleri seviyesine ineceği tahmin ediliyor. Özellikle Antalya’nın kıyı kesimlerinde yüksek sıcaklık ile birlikte yüksek nem de bekleniyor. Bu durum hissedilen sıcaklıkların yüksek olmasına neden olacağından meydana gelebilecek sıcak çarpması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi. (İHA)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Alanya deniz

En Çok Okunan Haberler

ABD'den flaş S-400 açıklaması!

ABD'den flaş S-400 açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan grup toplantısında flaş açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan grup toplantısında flaş açıklamalar

Resmi Gazete'de yayımlandı! 12 üniversitede...

Resmi Gazete'de yayımlandı! 12 üniversitede...

'Ensendeyiz Ekrem İmamoğlu'

'Ensendeyiz Ekrem İmamoğlu'

Bugünden itibaren geçerli! Yüzde 15 zam yapıldı

Bugünden itibaren geçerli! Yüzde 15 zam yapıldı

Bu mahallede 17 yaşına geleni ölüm korkusu sarıyor

Bu mahallede 17 yaşına geleni ölüm korkusu sarıyor

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Camide pes dedirten olay! Üniversiteli kızı sıkıştırıp...

Camide pes dedirten olay! Üniversiteli kızı sıkıştırıp...

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Venüs ile Neptün arasında sorunlu temas!

Venüs ile Neptün arasında sorunlu temas!

Dalaman’a gelen uçağa dönüşte savaş uçakları eşlik etti

Dalaman’a gelen uçağa dönüşte savaş uçakları eşlik etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Balıkesir'de korkutan orman yangını

Balıkesir'de korkutan orman yangını

Muhsin Yazıcıoğlu'nun evi müze olacak

Muhsin Yazıcıoğlu'nun evi müze olacak

Son dakika: LGS kontenjan bilgileri internet sitesinden açıklandı

LGS kontenjan bilgileri internet sitesinden açıklandı

Güneşin en güzel halini görmek için Nemrut Dağı'na çıktılar

Güneşin en güzel hali! Görmek için oraya akın ettiler

Nazmi Mete Cantürk'ün ev hapsi kaldırıldı!

Flaş gelişme! Ev hapsi kaldırıldı

Nemrut Dağı'na zorlu yolculuk

Her gün bu yolu geçiyorlar! Tam 15 kilometre boyunca...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.