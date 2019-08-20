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Alanya Hep Üniversitesi’nden, engelsiz eğitime katkı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.08.2019 14:43 | Son Güncelleme

Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi ile Patika Derneği arasında, “Engelsiz Üniversite” İşbirliği ve Uygulama Protokolü imzalandı.

Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi ile Patika Derneği arasında, “Engelsiz Üniversite” İşbirliği ve Uygulama Protokolü imzalandı. Alanya HEP Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Mehmet Durdu Öner ve Patika Derneği Başkanı Levent Benal tarafından imzalanarak yürürlüğe giren protokol, üniversite eğitimine devam etmek isteyen engelli öğrencilere önemli fırsatlar sunacak.
“Engelsiz Kent Alanya” projesine önemli katkılar sunan Patika Derneği ve Alanya HEP Üniversitesi imzaladıkları protokol ile engelli bireyler için, üniversite eğitiminin önündeki sınırları kaldırma yolunda önemli bir adım attı. Engelsiz üniversite olma kapsamında; üniversite öğrencilerine mekânsal erişilebilirlik, eğitimde erişilebilirlik, sosyal kültürel etkinliklere erişilebilirlik sağlanacak. Ayrıca ortak gerçekleştirilecek hibe ve burs programları ile fırsat eşitliğine katkılar da bulunulacak. Protokol kapsamında; eğitim süresince staj
desteği, eğitim sonrası istihdam desteği gibi engelli öğrencilerin geleceğine yönelik destek süreçleri de planlanacak.
Amaç öğrencilere fırsat eşitliği
Alanya Hamdullah Eminpaşa Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Mehmet Durdu Öner, Patika Derneği ile yapılan anlaşmanın içeriği ile ilgili bilgiler aktardı. Üniversite içerisinde engelli öğrencilerin öğrenim hayatlarını kolaylaştırmayı, gerekli fiziksel ve akademik ortamın hazırlanmasını amaçladıklarını aktaran Prof.Dr. Öner, “Üniversite olarak engelli bireylerin topluma kazandırılma çalışmalarını destekliyoruz. Patika Derneği ile bu kapsam da bir protokol imzaladık. Birinci önceliğimiz engelsiz eğitim, engelsiz erişimdir. Bu hedef ve önceliklerimizi üniversite içerisinde uygulamaya koyacağız. Turizm ve İşletme bölümümüz öncülüğünde Alanya’da engelsiz turizmi geliştirmek için araştırmalar yaparak hem engelli turistler açısından Alanya’yı bir cazibe merkezi haline getirmek, hem de engelli bireylerin turizm sektöründe daha fazla istihdam edilmesini arzu ediyoruz. Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümümüzde engelsiz mutfak etkinlikleri gerçekleştirerek engelli bireylerin topluma kazandırılmasının yanı sıra engelli bireylerimizle ortak çalışmalar yapan öğrencilerimizin engelli farkındalığını arttırmayı hedeflemekteyiz. Mimarlık Bölümümüz, engelsiz şehir projelerinin geliştirilmesine katkılar koyacak. Bilgisayar Mühendisliği Bölümümüz ise, engelli bireylere yazılımsal destek verip, özellikle kütüphanelerden daha fazla yararlanmasına katkılar sağlayacağız. İletişim Tasarımı ve Yönetimi Bölümümüz de dernek ile ortak yapılacak sosyal sorumluluk projelerine katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Bunların yanında Üniversite olarak Patika Derneği’nin düzenleyeceği ve katılacağı bilimsel etkinliklere üniversite olarak akademik destek verme konusunda anlaşmış bulunmaktayız” ifadelerini kullandı.
Patika Engelsiz Yaşam Gönüllüleri Derneği Başkanı Levent Benal da, protokolün önemine değindi. Engelli öğrencilerin hayatlarını kolaylaştıran projeleri her zaman desteklediklerini vurgulayan Benal, "Engelsiz üniversite yolunda büyük gayret gösteren Alanya HEP Üniversitesi ile protokol imzalamaktan dolayı mutluyuz. Alanya HEP Üniversitesine bağlı enstitüler, fakülteler ve yüksekokullarda öğrenim gören öğrencilerin ve çalışan personelin engelli farkındalığının artırılması, üniversite sınırları içerisinde erişilebilirlik sorununun minimum seviyeye indirilmesi; engelli akademik personelin, öğrencilerin ve çalışanların daha etkin ve verimli çalışmalarının önündeki bariyerlerin kaldırılarak eğitimde ve iş hayatındaki eşitliğin maksimum düzeylere çıkarılmasını amaçlıyoruz. Engelli bireyler; hayatın her alanında olduğu gibi, eğitim hayatında büyük sorunlarla karşılaşıyor. Engelli öğrencilerimizin eğitim kalitelerini artırmak, yaşam alanlarını kolaylaştırmak, onların istihdam edilmesine katkı sunmak istiyoruz. Gerçekleştirdiğimiz protokol sayesinde, bilgi ve birikimlerimizi yasal çerçevede uygulamaya koyacağız. Kültürel organizasyonlar düzenleyerek, engelsiz yaşam ve engelsiz üniversite farkındalığının artmasına öncelik vereceğiz" diye konuştu.

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