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Alanya Kalesi için UNESCO hedefi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2019 12:08 | Son Güncelleme

ANTALYA Tanıtım Vakfı (ATAV) ve Kent Konseyi tarafından UNESCO Kültürel Miras Listesi için, 20 yıldır geçici listede bekleyen Alanya Kalesi'nin hedef olarak belirlenmesi, gözleri tarihi kaleye çevirdi.

İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA Tanıtım Vakfı (ATAV) ve Kent Konseyi tarafından UNESCO Kültürel Miras Listesi için, 20 yıldır geçici listede bekleyen Alanya Kalesi'nin hedef olarak belirlenmesi, gözleri tarihi kaleye çevirdi.
Yılın 12 ayı yerli yabancı binlerce turistin ziyaret ettiği Alanya Kalesi'ni gezip dolaşanlar tarih ile iç içe zaman geçirmenin ayrıcalığını yaşıyor. ATAV ve Kent Konseyi, her yıl sadece bir eserin asıl listeye alındığı UNESCO Kültürel Miras Listesi'ne Alanya Kalesi'nin girmesi için çalışma yürütüyor. Kale ve çevresindeki tarihi ve doğal güzelliklere dikkat çekerek UNESCO hedefine ulaşmayı amaçladıklarını söyleyen ATAV Başkanı Yeliz Gül Ege, yıllarca geçici listede birden fazla eserin beklemesi yerine bir yere yoğunlaşarak listeye alınmasını sağlamanın örnemine dikkat çekti.
HEDEF ALANYA KALESİ
Yeliz Gül Ege, "UNESCO'nun kriterlerinde o bölgenin gelişimi ve sürdürülebilirliğiyle ilgili çok önemli kriterleri var. Eserin kent ve çevresiyle uyumu, iyi korunabileceği ve gelecek yıllarda da bunların sürdürülebilirliğiyle ilgili adeta ÇED raporu gibi çok detaylı bir rapor hazırlanması gerekiyor. Eserlerimizin geçici listede bu kadar süredir beklemesi çok iyi bir şey değil ve asıl listeye alınması için gerekli çaba gösterilmelidir" dedi.
AKLIN YOLU BİR
Kent Konseyi ve ATAV'ın bu konudaki ortak çalışmalarında Antalya'dan geçici listede bekleyen 9 eserden birine yoğunlaşılırsa, bu yıl o eseri asıl listeye aldırmak hedefinin konulması gerektiği fikrinin çıktığını anlatan Gül Ege, kriterler açısından en uygun eserin ise Alanya Kalesi olduğunu söyledi. Ege, "Emin ve güçlü olduğumuz eseri bildirip onu listeye aldırmak çok daha mantıklı. Çalışmalar bunun üzerine yapılmalı" dedi.
ATAV'ın sosyal medya hesaplarından Alanya Kalesi'nin UNESCO hedefi için fotoğraf paylaşılırken, kaleyle ilgili görseller de #UNESCO hashtag'iyle paylaşılıyor.

FOTOĞRAFLI

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