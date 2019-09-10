Alanya Kalesinde 16. yüzyıla ait Osmanlı tüfekleri bulundu

Alanya Kalesi’ndeki Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat’ın ailesiyle yaşadığı saraydaki ve Ehmedek bölgesinde yapılan kazı çalışmalarında Selçuklu dönemine ait eşsiz çini eser ve 16. yüzyıla ait Osmanlı tüfekleri bulundu.

Antalya’nın Alanya ilçesinde, Roma döneminden kalma kale kalıntıları yerine 1221 yılında Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat tarafından yaptırılan ve günümüze kadar korunan tek Selçuklu kalesi olan Alanya Kalesi, İçkale ve Ehmedek olmak üzere iki kaleden oluşuyor. Selçuklu Devleti’nin yıkılışının ardından bir dönem Karamanoğulları ve ardından Osmanlı İmparatorluğu’nun yönetimine geçen Alanya Kalesi, Akdeniz’e açılan önemli bir askeri üs olarak kullanıldı. Bu bölgede 1983’ten 2009’a kadar yapılan kazılarda 470 sandık çini ortaya çıkarıldı.

Selçuklu dönemine ait eşsiz çini eseri bulundu

Akdeniz Üniversitesi Ortaçağ Arkeolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Alanya Kalesi Kazı Başkanı Prof. Dr. Osman Eravşar başkanlığında 30 kişilik ekiple yürütülen kazı çalışmalarında bu yıl 200 sandık çininin yansıra son derece önemli, ünik olarak tabir edilen (eşi olmayan) bir parça tespit edildi. Selçuklu çini sanatında rastlanılmayan bir eser olan ve 50x80 santimetre boyutundaki bu çininin sultan tasvirinin bir benzeri ya da bir hayat ağacının iki tarafına tutunmuş güvercin ya da doğan kuşu tasviri olduğu gözlemleniyor.