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Alanya Kalesi'nde yıkılan surlar onarılmadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2019 12:26 | Son Güncelleme

AVUSTURYALI Walter Godina'nın, Alanya Kalesi'ndeki evinde yaptığı izinsiz müdahaleler nedeniyle yıkılan surların yaklaşık 6 metrelik bölümü için henüz onarım çalışması yapılmadı.

Yılmaz KILIÇKAYA/ANTALYA, (DHA) - AVUSTURYALI Walter Godina'nın, Alanya Kalesi'ndeki evinde yaptığı izinsiz müdahaleler nedeniyle yıkılan surların yaklaşık 6 metrelik bölümü için henüz onarım çalışması yapılmadı. Alanya Belediyesi'nden yapılan açıklamada, konuyla ilgili Godina hakkında idari para cezası kesildiği kaydedildi.
Antalya'nın Alanya ilçesinde Helenistik, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı medeniyetlerine ev sahipliği yapan ve yılda 2 milyona yakın ziyaretçi ağırlayan Alanya Kalesi'nin Ehmedek bölgesinde Avusturyalı Walter Godina'ya ait evin duvarlarıyla bitişik surların yaklaşık 6 metrelik bölümü yıkıldı. Tarihi surların yıkılmasının ardından yapılan inceleme, bir skandalı da ortaya çıkardı. Godina'nın, Alanya Kalesi'ndeki evinin duvarlarıyla bitişik 2 bin 100 yıllık surlara beton ve seramik kaplamalı pencere yaptığı, surların üzerine beton korkuluk yerleştirdiği, bununla da yetinmeyip evindeki su giderini surun altından delerek dışarı çıkardığı tespit edildi.
RESTORE EDİLECEK
Skandalın ortaya çıkmasının ardından Side Müze Müdürlüğü, geçen ay konuyla ilgili ev sahibi Walter Godina hakkında suç duyurusunda bulunarak, Godina'nın yaptığı müdahalelerin kaldırılması ve kazı başkanlığı tarafından devrilen taşların toplanıp surların restorasyonunun yapılmasına karar verdi.
KAMULAŞTIRMA KARARI
Diğer yandan Walter Godina'nın evinin kamulaştırılmasına da karar verildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın talebi doğrultusunda Kıymet Takdir Komisyonu tarafından oluşturulan teknik ekip, Kamulaştırma Kanunu kapsamında değer tespit çalışması başlattı. Antalya Valiliği Yatırım İzleme Başkanlığı (YİKOB) kaynaklarıyla da kamulaştırmanın yapılması planlanıyor.
ÇALIŞMA YAPILMADI
Alanya Kalesi'ndeki yıkımla ilgili henüz bir çalışma yapılmaması tepki çekti. Bölge sakinleri kentin simgesi olan tarihi kalenin bir an önce restore edilmesini, verilen hasarın ise ev sahibinden tahsil edilmesini istedi. Kaleiçi sakinleri, onarım yapılmadığı takdirde, kış yağmurlarıyla zeminin yumuşayacağını, toprak kaymasıyla surlarda daha büyük yıkım oluşacağını kaydetti.
BELEDİYE İDARİ CEZA KESTİ
Diğer yandan Alanya Belediyesi, Walter Godina'ya, surlara verdiği zarardan dolayı idare para cezası kesti. Belediyeden yapılan açıklamada, "Konuyla ilgili ev sahibi hakkında yetkimiz dahilinde işlem yapılmıştır. Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, Alanya Müze Müdürlüğü, Side Müze Müdürlüğü suç duyurusunda bulundu. Dolayısıyla konu yargıya taşınmıştır. Belediyemizi direkt ilgilendiren bir konu değildir" denildi.
HAPİS VE PARA CEZASI İLE TAZMİNAT
Avukat Cengizhan Gököz ise Avusturyalı Walter Godina'nın 2 bin yıllık surların yıkımına neden olan izinsiz müdahaleleri nedeniyle Alanya Müze Müdürlüğü tarafından savcılığa yapılan suç duyurusuyla ilgili değerlendirmede bulundu. Kültür ve sanat eserlerini düzenleyen 2863 sayılı kanunun 65'inci maddesinde cezai hükümlerin düzenlendiğini belirten Avukat Cengizhan Gököz, kültür ve sanat eserleri, tarihi ve sit alanlarına bu şekilde müdahale edenler, kaçak olarak bu eserleri değiştiren, yıkan, önünü kapatan, olumsuz davranışta bulunanlarla ilgili 5 bin güne kadar adli para cezası ve 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası hükmolunduğunu söyledi.

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