HABER

Alanya Kalesi’ndeki tarihi skandal

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2019 14:24 | Son Güncelleme

Alanya Kalesi’nde Avusturyalı Walter Godina’nın evine bitişik M.Ö.

Alanya Kalesi’nde Avusturyalı Walter Godina’nın evine bitişik M.Ö. 1’inci yüzyıla dayanan surların bir kısmı yıkıldı. Avusturyalı vatandaşın evine yaptırdığı izinsiz pencere ile korkuluk inşaatının yıkıma sebep olduğu ve pencereyi ise tarihi taş duvar görünümlü kaplamayla gizlemeye çalıştığı öne sürüldü.
Antalya’nın Alanya ilçesinde, Roma döneminden kalma kale kalıntıları yerine 1221 yılında Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat tarafından yaptırılan ve günümüze kadar korunan Selçuklu kalesi olan Alanya Kalesi, her yıl binlerce yerli yabancı turistti ağırlıyor.
Tarihe büyük saygısızlık
Alanya Kalesi’nin Ehmedek bölgesinde ise Avusturyalı Walter Godina’ya ait evin duvarlarıyla bitişik surların yıkılmasının ardından inceleme başlatıldı. Yetkilerin yaptıkları incelemelerde tarihi M.Ö. 1’inci yüzyıla dayanan surların Godina’nın üzerinde izinsiz yaptırdığı korkuluk, pencere, seramik ve betonarme yapılar nedeniyle yıkıma neden olduğu ortaya çıktı. Godina’nın, pencereyi ise tarihi taş duvar görünümlü kaplamayla gizlemeye çalıştığı ve surları altını da delerek atık sularını da oradan tahliyesini sağladı belirtildi.
Avusturalyalı hakkında suç duyurusu
İzinsiz müdahaleleri nedeniyle 2 bin yıllık surların yıkımına neden olan Avusturyalı Walter Godina’nın hakkında Alanya Müze Müdürlüğü tarafından savcılığa yapılan suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi.
Tarihi kaleye zarar vermenin bedeli 100 bin lira
Adli suçlarda para cezası günlük 20 TL olan Türkiye’de Tarihi kaleye zarar veren kişi en üst sınırdan ceza alırsa toplam 100 bin TL ceza ödeyeceği belirtiliyor.

PARTNER18 yaşında Instagram'dan servet kazandı18 yaşında Instagram'dan servet kazandı
Okul müdürünün öğrenciye kapı kolu fırlattığı iddiasıOkul müdürünün öğrenciye kapı kolu fırlattığı iddiası
Boğaz'da yelkenli şöleni... Boğaz'ın güzelliğine güzellik kattılarBoğaz'da yelkenli şöleni... Boğaz'ın güzelliğine güzellik kattılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kredi kartı faizleri düştü!

Kredi kartı faizleri düştü!

Avcılar’da şüpheli araç alarmı! Polis ateş ederek durdurdu

Avcılar’da şüpheli araç alarmı! Polis ateş ederek durdurdu

Bağcılar'da tedirgin eden görüntü

Bağcılar'da tedirgin eden görüntü

Bakan duyurdu: Tespiti yapıldı, hepsi yıkılacak

Bakan duyurdu: Tespiti yapıldı, hepsi yıkılacak

İşte dev derbinin kadroları

İşte dev derbinin kadroları

Nagehan Alçı ile Ersan Şen tartıştı, 'acil' reklama gidildi

Nagehan Alçı ile Ersan Şen tartıştı, 'acil' reklama gidildi

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İstanbul’da yüzün üzerinde artçı deprem

İstanbul’da yüzün üzerinde artçı deprem

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

AFAD'dan vatandaşlara uyarı!

AFAD'dan vatandaşlara uyarı!

Türk Telekom'dan deprem açıklaması

Türk Telekom'dan deprem açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Depremin ardından Avcılar'da 3 bloktan oluşan bina için tahliye kararı

Hepsi tahliye edilecek!

Son dakika! İstanbul'da 3.8 büyüklüğünde deprem

İstanbul'da 3.8 büyüklüğünde deprem

Dini nikahlı eşi tarafından öldürülmüştü... Melike 15 metre kaçabilmiş

Melike, katilinden 15 metre kaçabilmiş

İstanbul'daki depreme neden olan fay hattıyla ilgili flaş açıklama

İstanbul'daki depreme neden olay fay hattıyla ilgili açıklama

Türkiye ve ABD'nin 7'nci ortak hava devriyesi gerçekleştirildi

Türk ve ABD helikopterleri Suriye üzerinde!

Nagehan Alçı ile Ersan Şen tartıştı, 'acil' reklama gidildi

Nagehan Alçı ile Ersan Şen tartıştı, 'acil' reklama gidildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.