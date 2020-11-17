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  4. Alanya Kestelsporlu futbolcu kaza yaptı: 2 yaralı

Alanya Kestelsporlu futbolcu kaza yaptı: 2 yaralı

17.11.2020 13:22 | Son Güncelleme:
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Antalya’nın Alanya ilçesinde Alanya Kestelspor’un orta saha oyuncusu Murat Sevimler, otomobili ile önce motosiklete sonra refüjdeki ağaca çarptı.

Antalya’nın Alanya ilçesinde Alanya Kestelspor’un orta saha oyuncusu Murat Sevimler, otomobili ile önce motosiklete sonra refüjdeki ağaca çarptı. Hava yastıkları açılan otomobilden çıkan futbolcu kazayı yara almadan atlatırken, 2 kişi yaralandı.
Kaza, saat 10.30 sıralarında Saray Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Misli.com 3. Lig takımlarından Alanya Kestelspor’un orta saha oyuncusu Murat Sevimler, 07 HEA 44 plakalı otomobiliyle ilçe merkezine seyir halinde olduğu sırada Fırat Tunağur, 07 NJP 87 plakalı motosikletiyle aniden manevra yaptı. Motosiklete çarpmamak için manevra yapan Sevimler direksiyon hakimiyetini kaybedince otomobil kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan otomobil önce motosiklete, sonra refüjdeki ağaca çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü ve o sırada yaya geçidinde olan Uğur Altındağ yaralandı. Hava yastıkları açılan otomobilden çıkan futbolcu ise kazayı yara almadan atlattı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye götürdü. Burada tedaviye alınan 2 kişinin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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