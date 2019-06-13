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Alanya merkezli uyuşturucu operasyonunda 13 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.06.2019 17:19 | Son Güncelleme

Antalya’nın Alanya ilçesi merkezli Manavgat’ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alınırken, bol miktarda uyuşturucu madde de ele geçirildi.Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımı engellemeye yönelik çalışmalarını sürdürdü.

Antalya’nın Alanya ilçesi merkezli Manavgat’ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alınırken, bol miktarda uyuşturucu madde de ele geçirildi.
Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımı engellemeye yönelik çalışmalarını sürdürdü. Ekipler yaptıkları çalışmalarda Antalya’nın Alanya ve Manavgat ilçelerinde bulunan çok sayıdaki daha önceden belirledikleri adreslere eş zamanlı baskın düzenledi. Baskınlarda H.I., M.Y., S.M., R.O., Y.E.S., R.D., D.S., V.S., V.K., Y.H., M.E., H,S. ve O.S isimli 13 şüpheliyi gözaltına alınırken, yapılan aramalarda ise 2 kilo 653 gram esrar, 149 adet uyuşturucu hap, 351 gram metamfetamin, 3.36 gram eroin ve saksıya ekili vaziyette 3 kök Hint keneviri ele geçirildi. Gözaltına alınan 13 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Diğer yandan soruşturma kapsamından daha önceden 11 kişinin de tutuklandığı belirtildi.

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