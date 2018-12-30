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Alanya otellerinde yılbaşı bereketi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.12.2018 10:36 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde turistik tesisler yılbaşı öncesinde yüzde 90 doluluk oranını yakaladı.

Alanya otellerinde yılbaşı bereketi

Engin ANAK/ALANYA (ANTALYA), (DHA) - ANTALYA'nın Alanya ilçesinde turistik tesisler yılbaşı öncesinde yüzde 90 doluluk oranını yakaladı. Rezervasyonlarda doluluk yaşadıklarını belirten Alanya Tanıtım ve Turizm Vakfı (ALTAV) Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu, liste başını Alman tatilcilerin çektiğini söyledi.
Türkiye'nin gözde turizm merkezlerinden Alanya'da yılbaşı bereketi yaşanıyor. Aralık ayı gelmesine karşın yılbaşı tatiliyle birlikte turizm sezonunu uzatan Alanya'daki turistik tesisler Alman tatilciler başta olmak üzere Batı Avrupalı ve Rus tatilcilerin gözdesi konumuna geldi. Kışın faaliyet gösteren tesislerde yüzde 90'lara varan doluluk oranının yakalandığını belirten ALTAV Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu, "Geçen yılı baz alarak kıyaslama yaparsak bu yıl rezervasyonlar çok iyi durumda. Alanya'daki tesislerin çoğunluğu kış olunca kapanıyor. Şu an 40- 50 tesis açık. Bunların da rezervasyonları yüzde 90'lara varan dolulukları yakalamış durumda" dedi.
'TATİL İÇİN İLK TERCİH TÜRKİYE'
Avrupa ve Rusya topluluklarının Noel tatilinden doğan 2 haftalık tatil sürecini değerlendirme noktasında ilk tercihlerinin Türkiye ve özelinde Antalya olduğunu aktaran Dahaoğlu, "Akdeniz çanağındaki otellerde yılbaşı nedeniyle oldukça fazla organizasyon var. Hristiyan aleminin de Noel nedeniyle bir tatil süreci var. İnsanlar da bu iki haftalık tatilde Türkiye'ye geliyor. Hem daha uygun fiyata konaklıyorlar hem de dolu dolu bir yılbaşı geçiriyorlar. Doluluklar oldukça yüksek. Yüzde 90'ları yakalamış durumdayız. En çok Almanya pazarında, Batı Avrupa ve Rusya pazarından ciddi talep görüyoruz. Talebin yüzde 70'ini Almanlar oluşturuyor. Özellikle 'senior' dediğimiz ikinci yaş emekli grubunun ilgisi oldukça yüksek" diye konuştu.

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