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Alanya plajları Şubat ayında da yazdan farksız!

YAŞAM HABERLERİ  | 25.02.2020 17:10 | Son Güncelleme

Antalya'nın Alanya ilçesinde sıcak havanın keyfini çıkarmak isteyen turistler, plajda zaman geçirdi. Güneşli havayı fırsat bilen onlarca kişi Şubat ayında denize girerek eğlenceli anlar yaşadı.

Alanya İlçe Meteoroloji Müdürlüğü'nden alınan verilere göre hava sıcaklığının 21 derece, deniz suyu sıcaklığının 18 derece ve nem oranının yüzde 51 olarak ölçüldüğü ilçede, güneşli havada tatilciler ve yerli halk sahile indi. İlçenin ünlü Kleopatra ile Damlataş plajına gelen tatilcilerin bazıları şezlonglara ve kumsala uzanarak güneşlenmeyi tercih ederken, bazıları ise denize girdi.

Meteoroloji yetkilileri, güneşli havanın yarın da devam edeceğini, perşembe günü ise ilçede yağışlı havanın hakim olacağını belirtti. (DHA)


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Anahtar Kelimeler:
Alanya yaz sıcak plaj Tatil turist

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