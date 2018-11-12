Alanya şehidini uğurladı

Hasan DEMİRBAŞ- Engin ANAK/ANTALYA, (DHA) - HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde meydana gelen patlamada şehit olan askerlerden Topçu Er Yusuf Önder (22), Antalya'nın Alanya ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde Irak sınırındaki Süngü Tepe üs bölgesinde meydana gelen patlamada şehit olan 7 asker arasında yer alan Topçu Er Yusuf Önder'in cenazesi, bu sabah Van'da düzenlenen resmi törenin ardından havayoluyla Antalya Gazipaşa'ya getirildi. Resmi törenle karşılanan Önder'in naaşı, daha sonra karayoluyla ailesinin yaşadığı Alanya'ya getirildi. Şehidin Alanya'daki ilk durağı Kadıpaşa Mahallesi İkizler Sokak'taki baba evi oldu. Burada 'helallik' alınmasının ardından şehidin naaşı, Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Mezarlığı'ndaki Asri Mezarlık Camii'ne getirildi.

'UZUN BOYLU YUSUFUM'

İkindi namazının ardından şehit için mezarlık yanındaki alanda cenaze namazı kılındı. Cenaze törenine, Alanyalı olan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Antalya milletvekilleri, şehidin babası Sunay Önder ile dedesi Yusuf Önder, ailenin yakınları, çok sayıda asker ve polis ile vatandaş katıldı. Şehidin annesi Sevcan Önder ile ablası Selma Önder, tabuta sarılarak gözyaşı döktü. 'Uzun boylu Yusufum' diye oğlunun tabutunun yanındaki fotoğrafı kucaklayan anne Sevcan Önder'i, kadın askerler teselli etmeye çalıştı.

TERHİSİNE 4 AY VARDI

Antalya Müftüsü Osman Artan'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından yüzlerce kişinin omuzlarında taşınan şehidin naaşı, aynı mezarlıkta bulunan Alanya Garnizon Şehitliği'ne gözyaşları içerisinde toprağa verildi. Terhis olmasına 4 ay kalan Topçu Er Yusuf Önder, bekardı.

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