HABER

Alanya şehidini uğurladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2018 16:38 | Son Güncelleme

HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde meydana gelen patlamada şehit olan askerlerden Topçu Er Yusuf Önder (22), Antalya'nın Alanya ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Alanya şehidini uğurladı

Hasan DEMİRBAŞ- Engin ANAK/ANTALYA, (DHA) - HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde meydana gelen patlamada şehit olan askerlerden Topçu Er Yusuf Önder (22), Antalya'nın Alanya ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde Irak sınırındaki Süngü Tepe üs bölgesinde meydana gelen patlamada şehit olan 7 asker arasında yer alan Topçu Er Yusuf Önder'in cenazesi, bu sabah Van'da düzenlenen resmi törenin ardından havayoluyla Antalya Gazipaşa'ya getirildi. Resmi törenle karşılanan Önder'in naaşı, daha sonra karayoluyla ailesinin yaşadığı Alanya'ya getirildi. Şehidin Alanya'daki ilk durağı Kadıpaşa Mahallesi İkizler Sokak'taki baba evi oldu. Burada 'helallik' alınmasının ardından şehidin naaşı, Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Mezarlığı'ndaki Asri Mezarlık Camii'ne getirildi.
'UZUN BOYLU YUSUFUM'
İkindi namazının ardından şehit için mezarlık yanındaki alanda cenaze namazı kılındı. Cenaze törenine, Alanyalı olan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Antalya milletvekilleri, şehidin babası Sunay Önder ile dedesi Yusuf Önder, ailenin yakınları, çok sayıda asker ve polis ile vatandaş katıldı. Şehidin annesi Sevcan Önder ile ablası Selma Önder, tabuta sarılarak gözyaşı döktü. 'Uzun boylu Yusufum' diye oğlunun tabutunun yanındaki fotoğrafı kucaklayan anne Sevcan Önder'i, kadın askerler teselli etmeye çalıştı.
TERHİSİNE 4 AY VARDI
Antalya Müftüsü Osman Artan'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından yüzlerce kişinin omuzlarında taşınan şehidin naaşı, aynı mezarlıkta bulunan Alanya Garnizon Şehitliği'ne gözyaşları içerisinde toprağa verildi. Terhis olmasına 4 ay kalan Topçu Er Yusuf Önder, bekardı.

FOTOĞRAFLI

Alanya şehidini uğurladıAlanya şehidini uğurladıAlanya şehidini uğurladıAlanya şehidini uğurladı

PARTNER'Göbeğim cinsel organımı kapatıyordu' diyen ünlü yıldızdan bikini şov'Göbeğim cinsel organımı kapatıyordu' diyen ünlü yıldızdan bikini şov
Her şey deşifre oldu! Baba avukat kızını böyle kullanmış!Her şey deşifre oldu! Baba avukat kızını böyle kullanmış!
Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Telli, son yolculuğuna uğurlandıBölge İdare Mahkemesi Başkanı Telli, son yolculuğuna uğurlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Muharrem Sarıkaya 'AK Parti'nin Ankara adayı kesinleşti' dedi ve o ismi canlı yayında açıkladı!

Muharrem Sarıkaya 'AK Parti'nin Ankara adayı kesinleşti' dedi ve o ismi canlı yayında açıkladı!

Ünlü modelden olay itiraf: Messi yatakta ölü gibiydi

Ünlü modelden olay itiraf: Messi yatakta ölü gibiydi

Vajinam genişledi dedi, eski sevgilisine dava açtı

Vajinam genişledi dedi, eski sevgilisine dava açtı

Sosyal medyayı sallayan video! 'Atatürk ben ölmenizi emrediyorum demeseydi...'

Sosyal medyayı sallayan video! 'Atatürk ben ölmenizi emrediyorum demeseydi...'

Zorunlu kış lastiği takmayanlara 625 lira ceza

Zorunlu kış lastiği takmayanlara 625 lira ceza

Balıkesir'deki üfürükçünün görüntüleri sosyal medyayı salladı!

Balıkesir'deki üfürükçünün görüntüleri sosyal medyayı salladı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Her şey deşifre oldu! Baba avukat kızını böyle kullanmış!

Her şey deşifre oldu! Baba avukat kızını böyle kullanmış!

Türkiye'den Fransa'ya sert yanıt! 'Siyasi oyun' ithamı...

Türkiye'den Fransa'ya sert yanıt! 'Siyasi oyun' ithamı...

İYİ Partili Özdağ'dan Diyanet İşleri Başkanı'na sert tepki: Türk ordusunun mu Yunan ordusunun mu yanında?

İYİ Partili Özdağ'dan Diyanet İşleri Başkanı'na sert tepki: Türk ordusunun mu Yunan ordusunun mu yanında?

Son veda! Gözyaşları sel oldu

Son veda! Gözyaşları sel oldu

Fuat Oktay: 4 bin FETÖ üyesi hakim ve savcı tasfiye edildi

Fuat Oktay: 4 bin FETÖ üyesi hakim ve savcı tasfiye edildi

Atatürk'e hakaret eden üniversite öğrencisinin tutukluluğuna itiraz ettiler!

Atatürk'e hakaret eden üniversite öğrencisinin tutukluluğuna itiraz ettiler!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.