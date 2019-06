Alanya ve Manavgat'ta uyuşturucu operasyonu: 13 gözaltı

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA) - ANTALYA'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda bol miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını engellemeye yönelik Alanya ve Manavgat ilçelerinde daha önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapıldı. Oersyonlarda H.I., M.Y., S.M., R.O., Y.E.S., R.D., D.S., V.S., V.K., Y.H., M.E., H.S. ve O.S. adlı 13 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 2 kilo 653 gram esrar, 149 uyuşturucu hap, 351 gram metamfetamin, 3.36 gram eroin ve saksıya ekili halde 3 kök Hint keneviri ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi. Diğer yandan soruşturma kapsamından daha önce 11 kişinin de tutuklandığı kaydedildi.