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Alanya'yı tehdit eden Büyükelçiye tepki

DÜNYA HABERLERİ  | 13.05.2020 13:44 | Son Güncelleme

Alanya’da Sovyet Katyuşa şarkısının çalınmasını Ukraynalılara saygısızlık olarak niteleyen ve Ukraynalı turistlerin Alanya'yı boykot edebileceği tehdidinde bulunan Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Sibiha'ya sosyal medya kullanıcıları tarafından tepki gösterildi.

Alanya'yı tehdit eden Büyükelçiye tepki

Nazi ordusunun Sovyet kuvvetlerine teslim olmasının 75. yıl dönümü nedeniyle Alanya’da Sovyet Katyuşa şarkısının çalınmasını Ukraynalılara saygısızlık olarak niteleyen ve Ukraynalı turistlerin Alanya'yı boykot edebileceği tehdidinde bulunan Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Sibiha'ya sosyal medya kullanıcıları tepki gösterdi.

Ukraynalı Büyükelçi Sibiha Twitter açıklamasında, İkinci Dünya Savaşı'nda Sovyet kuvvetlerinin Nazi ordusu karşısında elde ettiği zaferin 75. yıldönümü olan 9 Mayıs’ta Alanya’da bir araçtan zaferin sembollerinden birisi olan Katyuşa şarkısının çalınmasını ‘provokasyon’ olarak nitelemişti.

Sibiha, “Alanya Belediyesi’nin provokatif eylemi desteklemesi milyonlarca Ukraynalıların duygularına saygısızlık göstergesidir” ifadelerini kullanmıştı.


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