Alanya'yı tehdit eden Büyükelçiye tepki

Nazi ordusunun Sovyet kuvvetlerine teslim olmasının 75. yıl dönümü nedeniyle Alanya’da Sovyet Katyuşa şarkısının çalınmasını Ukraynalılara saygısızlık olarak niteleyen ve Ukraynalı turistlerin Alanya'yı boykot edebileceği tehdidinde bulunan Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Sibiha'ya sosyal medya kullanıcıları tepki gösterdi.

Alanya’daki Türk dostlarımızın yanıltıldığını düşünmek istiyorum. Alanya Belediyesinin provokatif eylemi desteklemesi milyonlarca Ukraynalıların duygularına saygısızlık göstergesidir. Gerçekten güzel Alanya’da ????????Ukraynalı turist artık istenmiyor mu? pic.twitter.com/WgOZNY9iEE — Andrii Sybiha ???????? (@andrii_sybiha) May 11, 2020

Ukraynalı Büyükelçi Sibiha Twitter açıklamasında, İkinci Dünya Savaşı'nda Sovyet kuvvetlerinin Nazi ordusu karşısında elde ettiği zaferin 75. yıldönümü olan 9 Mayıs’ta Alanya’da bir araçtan zaferin sembollerinden birisi olan Katyuşa şarkısının çalınmasını ‘provokasyon’ olarak nitelemişti.

Sibiha, “Alanya Belediyesi’nin provokatif eylemi desteklemesi milyonlarca Ukraynalıların duygularına saygısızlık göstergesidir” ifadelerini kullanmıştı.



