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  4. Alanya’da 1 ton bakır kablo çalan 2 hırsız tutuklandı

Alanya’da 1 ton bakır kablo çalan 2 hırsız tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2020 13:47 | Son Güncelleme

Antalya’nın Alanya ilçesinde bir iş yerinden 1 ton 300 kilogram bakır kablo çalan 2 şüpheli jandarma tarafından gözaltına alındıktan sonra sevk edildiği adliyede tutuklandı.Alanya’nın Oba Mahallesi’ndeki bir hurdacıdan 1 ton 300 kilogram bakır kablonun çalındığı ihbarını alan Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı Merkez Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ekipleri harekete geçti.

Antalya’nın Alanya ilçesinde bir iş yerinden 1 ton 300 kilogram bakır kablo çalan 2 şüpheli jandarma tarafından gözaltına alındıktan sonra sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Alanya’nın Oba Mahallesi’ndeki bir hurdacıdan 1 ton 300 kilogram bakır kablonun çalındığı ihbarını alan Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı Merkez Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ekipleri harekete geçti. Ekipler bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Jandarma yaptığı teknik ve fiziki takipte hırsızlık şüphelilerinin Mahmut Y. (36) ve Şahin İ. (29) olduğunu ve çalıntı kabloları plakası belirtilmeyen bir kamyonetle taşıdığını tespit etti. Kamyoneti bir süre takibe alan jandarma, daha sonra yolu keserek durdurdu. Çalıntı kablolara el konulurken, araçta bulunan Mahmut Y. ve Şahin İ. gözaltına alındı. Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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