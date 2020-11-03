Alanya’da 1 turistin öldüğü tekne kazası sonrası kaptan gözaltında

Antalya’nın Alanya ilçesinde 1 turistin yaşamını yitirdiği, 5’i Türk mürettebat, 32’si Rus turist olmak üzere 37 kişinin kurtarıldığı tekne kazası sonrası kaptan Ali K. gözaltına alındı.

Olay, saat 11.00 sıralarında Alanya Kalesi açıklarındaki Fosforlu Mağarası yakınında meydana geldi. Rus turistlerden oluşan kafileyi taşıyan ’Baba Selavi’ isimli tur teknesi, Cilvarda Burnu’ndaki kayalık bölgeye yaklaşık 50 metre yakında kötü hava şartları nedeniyle alabora oldu. Kısa sürede su alan teknede bulunan turistler ve mürettebat, denize atladı. Tekneden denize atlayan turistlerin bazıları kayalıklara ulaşırken bazılarını ise çevredeki diğer tekneler ve ihbar üzerine olay yerine Alanya Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri kurtardı. Ekipler, 5’i mürettebat, 32’si turist olmak üzere 37 kişiyi zodyak botlara alarak Alanya Sahil Güvenlik Bot Komutanlığına getirdi. Tekne enkazında Rus uyruklu Daniiaar Mukhitov’un (37) kayıp olduğu öğrenildi. Bunun üzerinde Sahil Güvenlik Dalış Timi harekete geçerek teknede Mukhitov’un cansız bedenine ulaştı.