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Alanya’da 1 turistin öldüğü tekne kazası sonrası kaptan gözaltında

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.11.2020 17:19 | Son Güncelleme

Antalya’nın Alanya ilçesinde 1 turistin yaşamını yitirdiği, 5’i Türk mürettebat, 32’si Rus turist olmak üzere 37 kişinin kurtarıldığı tekne kazası sonrası kaptan Ali K.

Antalya’nın Alanya ilçesinde 1 turistin yaşamını yitirdiği, 5’i Türk mürettebat, 32’si Rus turist olmak üzere 37 kişinin kurtarıldığı tekne kazası sonrası kaptan Ali K. gözaltına alındı.
Olay, saat 11.00 sıralarında Alanya Kalesi açıklarındaki Fosforlu Mağarası yakınında meydana geldi. Rus turistlerden oluşan kafileyi taşıyan ’Baba Selavi’ isimli tur teknesi, Cilvarda Burnu’ndaki kayalık bölgeye yaklaşık 50 metre yakında kötü hava şartları nedeniyle alabora oldu. Kısa sürede su alan teknede bulunan turistler ve mürettebat, denize atladı. Tekneden denize atlayan turistlerin bazıları kayalıklara ulaşırken bazılarını ise çevredeki diğer tekneler ve ihbar üzerine olay yerine Alanya Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri kurtardı. Ekipler, 5’i mürettebat, 32’si turist olmak üzere 37 kişiyi zodyak botlara alarak Alanya Sahil Güvenlik Bot Komutanlığına getirdi. Tekne enkazında Rus uyruklu Daniiaar Mukhitov’un (37) kayıp olduğu öğrenildi. Bunun üzerinde Sahil Güvenlik Dalış Timi harekete geçerek teknede Mukhitov’un cansız bedenine ulaştı.

Turistler hastaneye götürüldü
Sahil Güvenlik Bot Komutanlığına getirilen turistlerden 15’i hipotermi ve su yutma şüphesiyle sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla ilçedeki hastanelere götürüldü. Diğer turistler ise ifadelerinin ardından gelen otobüslere alınarak otellerine gönderildi. Diğer yandan Mahitov’un cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından Alanya Belediyesi morguna konuldu.

Teknenin kaptanı gözaltına alındı
Olay sonrası teknenin kaptanı Ali K.(33) ve 4 kişilik mürettebat ifadesi alınmak üzere polis tarafından gözaltına alındı. 4 kişilik mürettebat ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest kalırken, kaptan Ali K.’nın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü ve yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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