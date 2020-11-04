Alanya’da 1 turistin öldüğü tekne kazasıyla ilgili gözaltına alınan kaptan serbest

Antalya’nın Alanya ilçesinde 1 turistin yaşamını yitirdiği, 5’i Türk mürettebat, 32’si Rus turist olmak üzere 37 kişinin kurtarıldığı tekne kazası sonrası gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen kaptan Ali K., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay dün saat 11.00 sıralarında Alanya Kalesi açıklarındaki Fosforlu Mağarası yakınında meydana geldi. Rus turistlerden oluşan kafileyi taşıyan ’Baba Selavi’ isimli tur teknesi, Cilvarda Burnu’ndaki kayalık bölgeye yaklaşık 50 metre yakında kötü hava şartları nedeniyle alabora oldu. Kısa sürede su alan teknede bulunan turistler ve mürettebat, denize atladı. Tekneden denize atlayan turistlerin bazıları kayalıklara ulaşırken bazılarını ise çevredeki diğer tekneler ve ihbar üzerine olay yerine gelen Alanya Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri kurtardı. Ekipler, 5’i mürettebat, 32’si turist olmak üzere 37 kişiyi zodyak botlara alarak Alanya Sahil Güvenlik Bot Komutanlığına getirdi. Tekne enkazında Rus uyruklu Daniiaar Mukhitov’un (37) kayıp olduğu öğrenildi. Bunun üzerinde Sahil Güvenlik Dalış Timi harekete geçerek teknede Mukhitov’un cansız bedenine ulaştı. Sahil Güvenlik Bot Komutanlığına getirilen turistlerden 15’i hipotermi ve su yutma şüphesiyle sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla ilçedeki hastanelere götürüldü. Diğer turistler ise ifadelerinin ardından gelen otobüslere alınarak otellerine gönderildi. Hastanelerde tedaviye alınan turistlerinde taburcu olduğu öğrenildi. Mahitov’un cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından Alanya Belediyesi morguna konuldu. Mahitov’un cansız bedeni buradaki işlemlerinin ardından otopsi yapılmaz üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Tekne kaptanı serbest

Olay sonrası teknenin kaptanı Ali K. (33) gözaltına alındı. Alanya Sahil Güvenlik Bot Komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen kaptan Ali K., sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

