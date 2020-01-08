HABER
  4. Alanya’da 11 ayrı suçtan 14 yıl hapis cezasıyla aranan şüpheli yakalandı

Alanya’da 11 ayrı suçtan 14 yıl hapis cezasıyla aranan şüpheli yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.01.2020 19:28 | Son Güncelleme

Antalya’nın Alanya ilçesinde birçok evden hırsızlık yaptığı iddia edilen ve 11 ayrı suçtan hakkında 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli polisin sıkı takibi sonucu yakalandı.Alanya’nın Çarşı ve Hisariçi Mahallerinde çok sayıda evde hırsızlık yapıldığı bilgisine ulaşan Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

Alanya’da 11 ayrı suçtan 14 yıl hapis cezasıyla aranan şüpheli yakalandı

Antalya’nın Alanya ilçesinde birçok evden hırsızlık yaptığı iddia edilen ve 11 ayrı suçtan hakkında 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli polisin sıkı takibi sonucu yakalandı.

Alanya’nın Çarşı ve Hisariçi Mahallerinde çok sayıda evde hırsızlık yapıldığı bilgisine ulaşan Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Ekipler hırsızlık yapılan bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyerek yaptıkları teknik ve fiziki takip sonrasında hırsızlık şüphelisinin Kadri E. (36) olduğunu tespit etti. Tespit üzerine Kadri E. aynı mahalleye gelme ihtimali üzerinde duran polis, burada posu atarak beklemeye başladı. Polis, bir süre sonra Kadri E.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Kadri E.’ye yapılan Genel Bilgi Taraması’nda (GBT) hırsızlık, kasten yaralama, nitelikli gasp gibi 11 ayrı suçtan arandığı ve hakkında kesinleşmiş 14 yıl hapis cezası bulunduğu ortaya çıktı. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kadri E. sulh ceza hakimliğince tutuklanarak Alanya L Tipi Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Milyonları ilgilendiriyor! Ve belli oldu, ek ödeme... Milyonları ilgilendiriyor! Ve belli oldu, ek ödeme...
Rusya Devlet Başkanı Putin Atatürk Havalimanı'na geldiRusya Devlet Başkanı Putin Atatürk Havalimanı'na geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Borisov’u kabul ettiCumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Borisov’u kabul etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

NATO'dan İran açıklaması

NATO'dan İran açıklaması

Dünya bu haberi konuşuyor! Yeni gelişme

Dünya bu haberi konuşuyor! Yeni gelişme

Ruhani'den flaş ABD açıklaması: Son cevabımız...

Ruhani'den flaş ABD açıklaması: Son cevabımız...

Uzmanlardan korkutan ABD-İran değerlendirmesi

Uzmanlardan korkutan ABD-İran değerlendirmesi

Eleştiriler sürüyor! Haluk Levent paylaşımına Akalın'dan tepki

Eleştiriler sürüyor! Haluk Levent paylaşımına Akalın'dan tepki

Öpüştüler mi? Olay olan iddia...

Öpüştüler mi? Olay olan iddia...

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

İşte Sabiha Gökçen'de uçağın pistten çıkma anı!

İşte Sabiha Gökçen'de uçağın pistten çıkma anı!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Sağanak hayatı olumsuz etkiledi! Peş peşe açıklamalar

Sağanak hayatı olumsuz etkiledi! Peş peşe açıklamalar

Ankara'da deprem! AFAD son dakika olarak duyurdu

Ankara'da deprem! AFAD son dakika olarak duyurdu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! THY, Irak ve İran’a gerçekleştirilen tarifeli seferlerini askıya aldı

THY İran ve Irak uçuşlarını askıya aldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, liderleri yemekte ağırladı

Erdoğan, liderleri yemekte ağırladı

Filiz Tekin’den organ nakli olan üçüncü hasta da hayatını kaybetti

Organ nakli olan üçüncü hasta da hayatını kaybetti

Emre Tyler Mays cinayetinde flaş gelişme: Bir polis açığa alındı

Hastanedeki cinayete ilişkin bir polis açığa alındı

Ceren Özdemir'in katili Özdür Arduç'un 'akıl sağlığı' raporu ortaya çıktı

İşte Özgür Arduç'un akıl sağlığı raporu

Sosyal medyadaki kusursuz hayatların bir de gerçek yüzüne bakın

'Keşke böyle bir hayatım olsa' diyenlerdenseniz...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.